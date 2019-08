Mr. Bean na Velikoj nagradi Mađarske u boksu Mercedesa

Slavni britanski glumac Rowan Atkinson bio je gost Mercedesa na Velikoj nagradi Mađarske ovog vikenda. Glumac koji se proslavio ulogom Mister Beana i širom svijeta postao sinonim za komediju, našao se u centru pažnje na VN Mađarske. Atkinson je bio u Mercedesovom boksu sva tri dana, i tijekom treninga i tijekom utrke.

Welcome to the garage Rowan Atkinson! 👋#HungarianGP pic.twitter.com/7eXD6Q1T2B