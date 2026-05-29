'Mr. Derby' službeno u novom klubu: 'Vraćam se Zagrebe tebi'

El Arbi Hilal Soudani, legendarni napadač Dinama i jedan od najomiljenijih stranaca u povijesti HNL-a, vratio se u Zagreb. Njegova nova adresa je Kustošija, ambiciozni klub sa zapada grada koji pod vodstvom Andyja Bare slaže momčad za ekspresni napad na elitu hrvatskog nogometa. Kustošija ga je predstavila na društvenim mrežama.

"Vraćam se Zagrebe tebi", stoji u objavi Kustošije.

Navijači Dinama pamte ga kao "Mr. Derby", igrača za velike utakmice. U pet godina u plavom dresu (2013.-2018.) odigrao je 197 utakmica, zabio 86 golova i dodao 55 asistencija. S "modrima" je osvojio osam trofeja, uključujući četiri naslova prvaka i tri Kupa. Njegova strast, borbenost i ključni pogoci u derbijima osigurali su mu kultni status, a u Zagreb se vraća kako bi u njemu i nastavio živjeti nakon završetka karijere.

Nakon epizoda u Engleskoj, Grčkoj i Saudijskoj Arabiji, Soudani je posljednje tri sezone proveo u Mariboru. Iako s klubom nije osvojio trofej, svojim je zalaganjem osvojio srca navijača. U 95 nastupa zabio je 36 golova, a dvaput zaredom proglašen je "Ljubičastim borcem", klupskom nagradom za najborbenijeg igrača. To najbolje svjedoči o karakteru i profesionalizmu koji donosi u svlačionicu NK Kustošije.