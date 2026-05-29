Obavijesti

Sport

Komentari 6
POJAČANJE KUSTOŠIJE

'Mr. Derby' službeno u novom klubu: 'Vraćam se Zagrebe tebi'

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: < 1 min
'Mr. Derby' službeno u novom klubu: 'Vraćam se Zagrebe tebi'
Foto: NK Kustošija

El Arbi Hilal Soudani, legenda Dinama, vraća se u Zagreb i priključuje ambicioznoj Kustošiji! Spreman je za novi izazov i osvajanje hrvatske nogometne elite

Admiral

El Arbi Hilal Soudani, legendarni napadač Dinama i jedan od najomiljenijih stranaca u povijesti HNL-a, vratio se u Zagreb. Njegova nova adresa je Kustošija, ambiciozni klub sa zapada grada koji pod vodstvom Andyja Bare slaže momčad za ekspresni napad na elitu hrvatskog nogometa. Kustošija ga je predstavila na društvenim mrežama.

"Vraćam se Zagrebe tebi", stoji u objavi Kustošije.

Navijači Dinama pamte ga kao "Mr. Derby", igrača za velike utakmice. U pet godina u plavom dresu (2013.-2018.) odigrao je 197 utakmica, zabio 86 golova i dodao 55 asistencija. S "modrima" je osvojio osam trofeja, uključujući četiri naslova prvaka i tri Kupa. Njegova strast, borbenost i ključni pogoci u derbijima osigurali su mu kultni status, a u Zagreb se vraća kako bi u njemu i nastavio živjeti nakon završetka karijere.

Nakon epizoda u Engleskoj, Grčkoj i Saudijskoj Arabiji, Soudani je posljednje tri sezone proveo u Mariboru. Iako s klubom nije osvojio trofej, svojim je zalaganjem osvojio srca navijača. U 95 nastupa zabio je 36 golova, a dvaput zaredom proglašen je "Ljubičastim borcem", klupskom nagradom za najborbenijeg igrača. To najbolje svjedoči o karakteru i profesionalizmu koji donosi u svlačionicu NK Kustošije.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 6
SP 2026. Raspored i satnica svih utakmica. Kad igra Hrvatska?
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i satnica svih utakmica. Kad igra Hrvatska?

SP 2026. u Kanadi, SAD-u i Meksiku donosi novi format s 48 ekipa! Hoće li Hrvatska ponovno osvojiti medalju? Sve počinje 11. lipnja, a finale je 19. srpnja
Dragi, ajmo ća: Hajdukovcu su poručili da može ići, s njime iz Splita odlazi i prekrasna Ivona
FOTO: ZALJUBLJENI PAR

Dragi, ajmo ća: Hajdukovcu su poručili da može ići, s njime iz Splita odlazi i prekrasna Ivona

Hajdukov nogometaš Anthony Kalik u listopadu je stao pred oltar i rekao 'da' modnoj dizajnerici Ivoni Glavaš s kojom je u vezi od siječnja 2024. godine. 'Bijeli' mu neće produžiti ugovor, tako da će napustiti Split
FOTO Sretno, mladenci! Vatreni napustio pripreme za Svjetsko prvenstvo kako bi se oženio...
SVADBENA ZVONA ZVONE

FOTO Sretno, mladenci! Vatreni napustio pripreme za Svjetsko prvenstvo kako bi se oženio...

Nikolina Perković pratila je Martina Erlića i na finalu Lige nacija koje su "vatreni" igrali 2023. godine u Rotterdamu. Par je već nekoliko godina zajedno, a Erlić je prije 11 mjeseci objavio zaruke

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026