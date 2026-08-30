VIDEO Mr. Derby zabija kao nekada! Pogodio je za Kustošiju i podsjetio na dane iz Dinama...

Nogometaši Mladosti iz Ždralova, mjesta kraj Bjelovara, pobijedili su rezultatom 2-1 Kustošiju u 2. kolu Prve nogometne lige. Bila je to uzbudljiva utakmica u kojoj su mnoštvo prilika imale obje ekipe, ali su Ždralovčani na kraju susreta slavili. Na utakmici su bila i poneka poznata imena za koja bismo na prvu pomislili da igraju u HNL-u.

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Pogodak za vodstvo Kustošije zabio je El Arabi Hilal Soudani u 57. minuti iz kaznenog udarca, a u 43. je penal Filipu Ozobiću obranio Antonio Rajić. Lucas Fernandes zabio je za izjednačenje u 85., a potpuni preokret kompletirao je Dario Pavković u 87. minuti susreta. Belinho, nekadašnji član Dinama odigrao je prvi dio za Kustošiju.

Ždralovi su nakon prva dva kola peti na tablici s četiri boda; remizirali su s Vukovarom 1-1 prošlo kolo. Kustošija je u prvom kolu odigrala neriješeno s Dugopoljem 1-1 i trenutačno je na 13. mjestu s jednim osvojenim bodom.