Mršić: Moramo smisliti kako da više ne gubimo od lošijih ekipa

Ono što se špekuliralo prije nekoliko dana, dobilo je i službenu potvrdu. Veljko Mršić naslijedio je Dražena Anzulovića i postao je novi izbornik hrvatske košarkaške reprezentacije. Novi izbornik predstavljen je na press konferenciji gdje je odgovarao na pitanja zajedno s predsjednikom Saveza Stojkom Vrankovićem i predsjednikom Stručnog savjeta Dinom Rađom.

Mršića je odmah dočekalo pitanje koje muči košarkašku Hrvatsku: Kako napraviti da više ne gubimo od reprezentacija kao što su Nizozemska i Rumunjska, koje su rang ispod nas? Kao i uvijek, Mršić je spomenuo rad, rad i rad što je bila učestala riječ i kod njegovih prethodnika, a završilo bi svaki put otkazom.

- Ne znam hoćemo li i dalje gubiti. To su špekulacije. Bila je komotna situacija u Cedeviti gdje sam radio kao sportski direktor, ali ja imam vjere u sebe i hrvatsku košarku. Ova košarka nam je dala sve, najlakše je otiči i ostaviti sve. Ona nam je omogućila dosta toga i trebamo ju vratiti. Mene su zvali na razgovor, iznio sam svoje ideje, našli smo se i sad idemo raditi - rekao je Veljko Mršić.

Veliki problem s kojim se Hrvatska susrela je taj što su se kvalifikacije igrale u prozorima u kojima nisu mogli nastupati igrači iz NBA lige i Eurolige. Kako riješiti taj problem? Stvaranjem baze s novim igračima, rekla su gospoda iz Saveza.

- Mi moramo stvoriti momčad. Napraviti igrače koji mogu podnijeti sve. Moramo napraviti testiranja i dovesti one koji su spremni dovesti se u službu reprezentacije. Teško je nakon 3,4 dana treninga uigrati momčad, Iz prozora u prozor su se mijenjali igrači i kako bismo to riješili, moramo napraviti bazu igrača i s njima raditi i napraviti momčad. Momčad koja će igrati zajedno i uigrati se.

Mršić je tako naslijedio Anzulovića i Skelina koji su odradili kvalifikacije, ali neuspješno jer će Hrvatska s televizije gledati i SP u Kini kao i Olimpijske igre iz Tokija, ako nam netko ne daruje pozivnicu za kvalifikacije. Veljka su mnogi pratitelji hrvatske košarke podržali i nadaju se da će opet osoviti hrvatsku košarku na noge.

- Znači mi puno, vidio sam da mediji i javnost podržavaju moje imenovanje. Jako mi je drago. Želim opravdati to povjerenje koje čelnici Saveza imaju u mene. Imam vjere i iskustva, puno toga sam prošao, tako da nadam da ću opravdati sve,

Stojko Vranković i ovaj put je siguran u svoj odabir i smatra kako je Mršić dobar čovjek za reprezentaciju.

- Veljka znam dugo, iz igračkih dana kada je kao mladić došao u repku. Znam njegov karakter i radne navike. Situacija baš i nije bajna, ali poznavajući njegov karakter i radne navike, želim reći da samo s dobrim radom i pobjedama ćemo doći do cilja - rekao je Stojko Vranković.

Hrvatska reprezentacija će po prvi put u povijesti nastupati na Ljetnoj NBA ligi gdje nastupaju igrači koji traže svoje mjesto u NBA klubovima. Mršić se nada kako će taj turnir dati odgovore na mnoga pitanja i na pitanja na koje sve igrače može računati u budućnosti.

- Pokušat ćemo napraviti najbolju selekciju. Ta Ljetna liga je sjajna prilika za promociju naše košarke. Ovo je prilika da kroz ta dva tjedna priprema da se nešto posloži. Bilo bi dobro isprofilirati 7,8 igrača koji će igrati za nas i u kvalifikacijama. Treba razgovarati s igračima, zamolit ću NBA igrače da dođu i da budu podrška ostalima. Volio bih da i ovi naši ovako podrže mladiće kao što to naprimjer radi James Harden ili LeBron James - kazao je Mršić.

Na repertoar je stigao i odnos između klubova i Saveza i kako to poboljšati u budućnosti.

- Ja mogu samo reći da Savez komunicira s klubovima. Ako se netko ne odazove na pripreme, to nije stav Saveza nego stav njih samih. Mi želimo postaviti drukčije stvari. Prošle godine smo krenuli s regionalnim okupljanjima igrača i treninzima. Želimo pružiti maksimum kvalitete rada. Odlazak na ljetnu ligu i turnir u Kini je nešto što je Savez dobio i želimo to iskoristiti kroz jednu radnu turneju da oformimo bazu igrača koji će biti nositelj reprezentacije. Kroz klubove se rade reprezentativci. Premala smo država da bismo se razjedinjavali, nadamo se da ćemo jednog dana doći do rješenja da guramo ista kola. Mi moramo raditi momčad za kvalifikacije koja može iznijeti rezultat. Sigurno će biti mjesta za te mlade igrače koji su potencijal. Cilj ih je promovirati i vući da stasaju. Moramo naći njih 10, 15 koji će moći u budućnosti igrati protiv Litve, Španjolske - rekao je novi izbornik.

Hoće li stranac opet igrati za Hrvatsku?

- Vidjet ćemo kroz ta testiranja tko može podnijeti to što mi tražimo. Što se tiče stranca, vrlo je upitno. Ako dovedemo dobrog stranca, to znači da on ima dobre mogućnosti da završi u Euroligi. E tu nismo ništa napravili jer onda neće moći igrati za nas kvalifikacije, zbog sudaranja termina s euroligaškim utakmicama. Ne znam koliko to ima smisla - rekao je Vranković.

- Cibona, Zadar i Cedevita imaju velike ambicije i to su klubovi koji nam daju igrače. Ne dajemo dovoljno prilike mlađim igračima. Kroz Široki i Zagreb je prošlo dosta igrača koji su ušli u reprezentaciju, ali to više nema danas. Mega Leks naprimjer proizvodi igrače za Partizan, Zvezdu i njihovu reprezentaciju. Uz ova tri kluba moram stvoriti još nekoliko klubova koji će nam donositi igrače. Do medalja u mlađim kategorijama jer puno više treniramo u odnosu na druge reprezentacije. To se osjeti razlika u nekim uzrastima. Dogodi se u jednom trenutku kada neki igrači ne mogu više napredovati - rekao je Mršić.

Za kraj, Vranković je upitan i za mišljenje od ABA ligi i o nedavnim nemilim događajima.

- Stav Saveza je uvijek isti. Nemam ništa protiv ABA lige, ali čini mi se da je to nepriznato natjecanje od strane Fibe. Žao mi je vidjeti da se to događa na terenima. Ali mislim da je to stvar više za klubove nego za Savez - zaključio je Vranković.

Zanimljivo, Rađa je cijelu presicu prosjedio bez riječi...