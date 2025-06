Mršić: Na Višnjiku bismo ionako imali male šanse. Sezona nam je uspješna, osvojili smo Kup

KK Zadar osvojio je naslov hrvatskog prvaka pobjedom protiv Splita (67-65) u nevjerojatnoj utakmici na Gripama. Posebno je briljantan bio Vladimir Mihailović s 27 poena.

- Nevjerojatno teška serija, prije svega fizički. Čestitam i Splitu na nevjerojatnoj borbi, utakmica je mogla otići i u drugom smjeru. Jako sam ponosan na suigrače i stručni stožer jer nismo odustali u nijednom trenutku i borili smo se do kraja i zasluženo osvojili trofej.

Promašili ste šut za pobjedu u trećoj utakmici, a u četvrtoj ste odveli momčad u produžetak gdje ste bili najbolji?

- Pa to je sport, ja kao lider preuzimam odgovornost, bez obzira na to hoću li zabiti ili promašiti.

Otišao je Luka Božić, ali Zadrani su dobili novog "match-winnera" u vama?

- Zaista nevjerojatna sezona, srce mi je puno i ne mogu opisati ove emocije - zaključio je Mihailović.

Split: Četvrta utakmica finala FAVBET Premijer lige, Split protiv Zadra | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Zadovoljan je bio i trener hrvatskog prvaka Danijel Jusup.

- Obično je Split otvarao utakmice bolje, ovoga puta smo bolje otvorili mi, ali smo nastavili s nekoliko nerezonskih šuteva za tricu. Split je to iskoristio i došao do početne prednosti, ali mi imamo najtjecateljski kod u sebi. Ne puštamo, pokazujemo karakter i bez obzira na to što se momčad mijenjala napravili smo veliku stvar. Kad smo u obrani dobri onda sam ja miran, kad obrana popušta onda sam nervozan. Večeras je bilo dobro...

Kome posvećujete pobjedu?

- Pobjedu posvećujem supruzi, zato što stoji iza mene i zato što je volim.

Mihailović je promašio šut za pobjedu, a opet ste mu dali loptu u ruke?

- Ili on, ili Klarica, dobar je bio šut, promašili smo, ali nam se na kraju vratilo. Lani smo slavili 3-2, ali bio sam sigurniji da ćemo slaviti nego ove godine. Ostali smo bez Lakića, Božića, Drežnjaka... nije ih bilo lako nadomjestiti, neki su nam se i ozlijeidli, krpali smo se.

Osmi trofej za vas, što ćete sad raditi?

- Kad se ne bavim košarkom, opet sam u košarci. Par dana smo se lani izopijali, a onda opet košarka. Imam kuću u Sv. Filipu i Jakovu, to je moj ispušni ventil.

Kaže se u Zadru da bi vi i s klapom Intrade bili prvaci?

- Ne bih ja baš tako rekao. Čestitke Splitu i navijačima, najveći respekt imam u Zadru i od ljudi iz Splita i ja im se zahvaljujem - rekao je trener Zadra.

Split: Četvrta utakmica finala FAVBET Premijer lige, Split protiv Zadra | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

S druge strane, Veljko Mršić je ostao razočaran ishodom dvoboja.

- Zadar je kroz cijelu sezonu bio najbolja momčad, to su pokazali i večeras. Ovo je naša najbolja utakmica protiv Zadra, ali napravili smo previše pogrešeka, u odlučujućim trenutcima imali smo dosta neodgovornosti, izgubljenih lopti, spetljali smo se kao i puno puta...

Imali ste sve u svojim rukama, Shorter je pokušao sam riješiti?

- Prevelika želja odvela ga je do toga da neke stvari ne napravi dobro, čovjek koji je tu tri godine, najbolji, kapetan... Prevelika želja ga je sputala. Na kraju mora biti sportaš, mora ostati na terenu i čestitati suparniku, a ne povući se u svlačionicu. Misliti na momčad, a ne na sebe.

Split: Četvrta utakmica finala FAVBET Premijer lige, Split protiv Zadra | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Suđenje?

- Nisam vidio, netko govori da je bio faul na Jordanu, ali greške se događaju svima, i igračima, i trenerima, i sucima... Ako je sve u dobroj vjeri.

Jeste li razočarani?

- Malo jesam. Kad izgubiš neke bih stvari napravio drugačije, bili smo bolji nego u trećoj utakmici, više smo dominirali, ali treba utakmicu dovršiti...

Kaže Jusup da mu je ovo najteža titula?

- Bili smo dobar suparnik, Zadar je zasluženo slavio, bili su bolji, a male bi šanse imali u Višnjiku jer nemamo konzistentnost u igri. Od fenomenalnih stvari do početničkih grešaka, a za naslov treba igrati na višem nivou... Mihailović je donosio prave odluke i odveo momčad do naslova.

Kučića niste previše koristili iako je bilo dosta problema u organizaciji igre?

- Razlog je visina Zadra, teško je igrati s tri mala igrača, Jordano je bio najbolji u toj liniji, dobro je radio situacije, bio je napadački i obrambeno jako dobar. Da smo uveli i Kučića patili bi obrani. Bilo je dobrih stvari ali i loših odluka, i na tome treba raditi, i na selekciji, trebamo moćnije igrače.

Ocjena sezone, planovi?

- Kup je osvojen, igrali smo dva finala, sezona je uspješna. Jasno da su neke stvari mogle biti bolje, ali vidjet ćemo što će biti, dosta je nepoznanica, dolazilo je dosta priča sa strane da se pregovara s igračima i trenerima, Hrvatska je mala, Split je mali, dolazi to do nas... Vidjet ćemo - kaže trener poraženog finaliste.