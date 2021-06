Igraj, Zadre, volim te, igraj, Zadre, volim te, orilo se dvoranom na Višnjiku kad je Zadar poveo 84-50, trideset koševa razlike...

Generacije i generacije su posljednjih 13 godina punile dvoranu, plakale, tugovale... Sad su dočekali da je njihov Zadar prvak.

Veljko Mršić tek je drugi trener u povijesti koji je sa Zadrom uspio osvojiti naslov prvaka. Prvi je, ako se sjećate, 2008. godine bio Aco Petrović. Zna Mršić jako dobro što ovaj naslov znači Zadranima, koji su pohrlili i napunili dvoranu.

- Konačno smo prvaci! Ova generacija nije imala privilegij igrati pred publikom, ovo je fantastično! Puno smo pričali o tome, prošle sezone smo svaku važnu utakmicu, na kojoj je dvorana bila puna - gubili - kaže Mršić.

Točno, ali i u subotu je bila važna, najvažnija, pa su odigrali sjajno, vjerojatno najbolju utakmicu sezone.

- Publika nam je dala pozitivnu energiju, sinergija publike i terena donijela je predstavu koja nas je odvela do naslova - kaže Mršić.

Na tribinama su bili brojni poznati Zadrani, bio je Marko Popović, sin Petra Popovića, legendarnog košarkaša koji je 1986. godine donio Zadru naslov prvaka Jugoslavije, zabivši Ciboni u Zagrebu 36 koševa... Do njega je bio Danijel Subašić, golman koji je Hrvatskoj donio naslov viceprvaka, čudesno braneći penale... Uh, kad se samo sjetimo trilera protiv Danske i Rusije, kako je Suba skidao penale... Da, bila je to večer u kojoj su svi Zadrani bili kao jedan, u kojoj se pjesma orila dvoranom kao nekad u Jazinama. Bila je to večer u kojoj, uz dužno poštovanje, Split nije imao nikakve šanse.

- Obranom se osvajaju prvenstva, to kažu i puno veći treneri od mene. Možemo biti slabi u napadu, zabiti 60 koševa, ali tad, ako želimo pobijediti, moramo primiti 59! Dečki su bili sjajni i to sam tražio. Rekao sam im da budu perfektni, ali da se varaju ako misle da je perfekcija pobjeda ili poraz. Ne, gospodo, perfekcija je kad daješ maksimum i ne ostavljaš suigrača na cjedilu, da budete ljudi koji brinu o momčadi, o ljudima koji rade u klubu, gradu, navijačima... Mi smo to bili u subotu i zato smo i osvojili naslov koji smo čekali 13 godina - rekao je Veljko Mršić, koji se nakon velike zadarske večeri okreće kvalifikacijama za Olimpijske igre u Tokiju.

A tu ima pregršt problema, pa i nije imao vremena za posebno slavlje. Krunoslav Simon ima rupturu mišića i neće biti na raspolaganju, nema ni Bendera, Danijel Šarić i Bojan Bogdanović su u doigravanju... A kvalifikacije u Splitu su pred vratima. Uh, kamo sreće da se ponovi fešta kao u Zadru, da tribine budu pune i da se proslavi odlazak na Olimpijske igre... Pa da se i tamo zapjeva “Večeras je naša fešta”...