Hrvatska je u nevjerojatnoj drami izgubila u polufinalu kvalifikacijskog turnira za Olimpijske igre od Njemačke 86-76.

Prvi se nakon poraza oglasio izbornik Veljko Mršić:

- Nismo izdržali do kraja. Moram čestitati ekipi Njemačke na zasluženoj pobjedi, kad je bilo najbitnije bila je bolja. Čestitam i svojim momcima koji su danas odigrali najbolju utakmicu na turniru. Hvala publici koja nam je bila vjetar u leđa. Igrali smo bolje nego što smo trenutno u mogućnosti. Na kraju je došlo do umora, promašili smo neke šuteve i donijeli neke loše odluke, a Nijemci su nas kaznili.

Dotakao se i Bogdanovićeve maestralne utakmice. Bojan je zabio 38 poena, imao i brutalnih zakucavanja:

- Bojan je naš najbolji igrač, lider ove momčadi, no prekratko je bio s nama da bi se uigrali. Na kraju nije imao snage. Govorio sam nakon prve dvije utakmice da smo previše statični, da previše ovisimo o Bogdanoviću i Hezonji, danas je to jedno vrijeme funkcioniralo, ali im se netko trebao priključiti. No to nije bilo lako na ovaj način na koji smo igrali. Previše smo se oslanjali na igru Bogdanovića pa na kraju ostali bez svježine.

- Naletjeli smo na jednu dobru momčad koja u svojem rosteru ima šest euroligaških igrača, dva NBA igrača... Bili su brži, svježiji i na kraju zaslužena pobjeda.

Uputio je i kritike na račun suca:

- Činilo mi se da sudac iz Kanade nije dosudio nijednu odluku u našu korist, ali što je, tu je. Dali smo sve od sebe, ali Njemačka je zasluženo pobijedila.

Najbolji kod Njemačke bio je Maodo Lo koji je zabio 29 poena.

. On je igrač koji je imao tricu 30-ak posto. U Euroligi šutira tri trice po utakmici. Htjeli smo mu ići ispod bloka, kasnije smo se morali prilagoditi, ali on je danas bio vrlo raspoložen. Pokušavali smo balansirati, kad je bila odlična obrambena petorke, štekao je napad, i obrnuto. Ali eto... - rekao je Mršić.

Što dalje? Ostaje li Mršić na klupi Hrvatske?

- Status mi je isti kao što je bio i prije ovog turnira.