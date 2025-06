Mršić uoči finalne serije: 'Nikad nisam izgubio finale, vjerujem da je vrijeme za duplu krunu'

Od početka sezone u finalnoj seriji očekivao se ogled Zadra i Splita, i to se na koncu i obistinilo, dvije najbolje momčadi sastat će se u finalu i odlučiti o košarkaškom prvaku Hrvatske. Zadar ima prednost domaćeg terena pa serija započinje sutra u 20:00 sati u Višnjiku, a koliko će potrajati... Ne bi bilo prvi put da ode sve do pete utakmice. Zadar je u ovoj sezoni dobio sve utakmice osim one najvažnije, u kupu, kada je slavio Split i osvojio prvi trofej. Zanimljivo je to iz više razloga, naime, ova zadnja šampionska serija Zadra započela je s Veljkom Mršićem, koji je osvojio duplu krunu...

- Nikad nisam izgubio ni finalnu utakmicu u trenerskoj karijeri, kad već to spominjete.... U pravu ste, očekuje nas ono što smo i mi i javnost očekivali od početka sezone. Nakon polufinalne serije protiv Dinama imali smo tri dana pauze, odmorili smo se i pripremili tako da ulazimo u seriju spremni. Dvije prve utakmice su u Zadru, očekujem da moja momčad bude na najboljem nivou... - kazao je Mršić.

Je li prednost vaše momčadi to što ste u ritmu utakmica ili je prednost Zadra to što su odmorniji?

- Smatram da je bolje biti u ritmu utakmica i to bi mogla biti naša prednost. Zadar će biti željan igre nakon deset dana pauze, sigurno će ući u utakmicu s puno energije, ako mi odgovorimo dobro do izražaja će doći naš ritam utakmica. Mi smo odigrali dvije utakmice više, u sve tri utakmice koje su bile 'stani – pani' odgovorili smo jako dobro i očekujem da to bude naša prednost...

Dobro se poznajete, što bi moglo presuditi?

- Da bi dobili Zadar moramo biti obrambeno na visokoj razini, da ih svedemo na igru pet na pet. Za to nam je potreban dobar napadački rang, bez izgubljenih lopti,s dobrim protokom lopte, dobrim šutom, pritiskom na skok i dobrom obrambenom tranzicijom. Moramo biti u kontaktu, raditi pametne prekršaje, ne dozvoliti lagane koševe... Tko to uspije, ima više mogućnosti za pobjedu.

Zadar ima veliku podršku publike, ali po prvi put ćete u finalnoj seriji prednost publike u Splitu biti na vašoj strani, igra se u Velikoj dvorani na Gripama...

- Prve dvije su u Zadru i mi moramo biti pravi. Pokazali smo da i u gostima možemo igrati dobro, čak i bolje nego u Splitu. Drago mi je da je ovo prvo doigravanje u kojem će biti rekordan broj gledatelja na tribinama jer nikad se nije igralo u tako velikim dvoranama. Ili smo mi igrali na malim Gripama, ili Cibona u Zagrebu, sad se igra u dvoranama od 10 i 7.000 gledatelja i dočekujem dobru promociju košarke, da se igra dobro, da bude dobra atmosfera na terenu i na tribinama.

Možete li iznenaditi Jusupa ili on vas?

- Možemo mi pripremiti i zamišljati taktički puno stvari ali igrači su ti koji su u fokusu, koji taktičke zamisli moraju provesti u djelo. Ako uspijemo, možda u nekim trenutcima možemo iznenaditi, ali samo na kratko. Poznajemo se dobro, brzo ćemo odgovoriti na neke taktičke zamisli. Ali prije svega momčad mora imati zajedništvo, moramo funkcionirati kao jedno tijelo. Ako ponovimo utakmicu protiv Dinama u Zagrebu, to je dobar primjer kako moramo igrati.

Je li iskustvo osvajanja trofeja igrača Zadra veće od gladi vaših igrača?

- Mislim da smo došli spremni u seriju. Želimo, ali želi i Zadar, a kako će to izgledati na parketu... Mi moramo odgovoriti na pritisak publike, ništa nas ne smije izbaciti iz naše ideje, a to je da budemo obrambeno dobri, da ta tranzicija bude na visokom nivou, da otupimo njihovu igru pod koševima i da Mihailovića kao njihovog glavnog igrača u napadu svedemo na što manji postotak šuta...

Dojam je da vam je momčad ušla u finalnu seriju u najvišem nivou?

- Ako budemo ovisili o jednom ili dva igrača, nemamo što tražiti. Moramo imati pet – šest – sedam igrača koji su u mogućnosti otići na 10 i više koševa, da igramo momčadski, iako pojedinci mogu riješiti utakmicu. Ključ je da momčad bude ta, nije dovoljno da njih trojica – četvorica igraju obranu, nego svih pet na terenu da budu na visokom nivou, to će nam dati dodatno samopouzdanje u napadu...

U drugom dijelu sezone pojačali ste konkurenciju Smithom, koji se diže i mogao bi svojim iskustvom i kvalitetom biti prevaga u finalnoj seriji?

- Smith hvata formu, imao je i dobrih i loših utakmica, ovo je finale koje igrač njegovog iskustva može prelomiti. Očekujem da bude najbolji od svog dolaska u Split, pogotovo u obrani, u napadu je pokazao da može zabiti i biti prevaga, ali na obranu Zadra mora odgovoriti igrom na visokom nivou.