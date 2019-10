Mudražija nije baš bio mudar: Jurcao je mostom i sve snimao

Iako mu prezime govori drugačije, bivši igrač Osijeka Robert Mudražija (22) ovaj put nije baš postupio mudro. On igra za Kopenhagen, a njegov klub je u 2. kolu Europske lige igrao protiv Malmöa (1-1), koji je praktički u susjedstvu.

Ta dva grada dijeli poznati most 'Oresund bridge' koji se nalazi pod vodom, a Mudražija je prekršio prometne propise dok je prelazio taj most. Naime, bivši igrač Osijeka je trenutačno ozlijeđen, a pošto je švedski Malmö niti 20 minuta udaljen od danskog Kopenhagena, on je s vlastitim automobilom odlučio otiči u grad Zlatana Ibrahimovića i uživo podržati svoju momčad.

No napravio je nešto što je razljutilo njegove pratitelje na Instagramu. Vozio je prebrzo poznatim mostom i to uživo prenosio na Instagramu kako bi se pohvalio svojoj jurilicom i vozačkim sposobnostima. To nije najbolje sjelo nekima koji su ga napali i rekli da je tako mogao ugroziti promet i izazvati prometnu nesreću.

Mladi nogometaš se nakon svega 'oprao' i priznao da je pogriješio. Svoje kajanje objavio je na Instagramu...

- Napravio sam veliku pogrešku na putu prema Malmöu gdje sam išao podržati svoju momčad. Nisam razmišljao o svojim postupcima i želim se ispričati svima, fanovima i ljudima koje sam stavio u potencijalnu opasnost. To se više nikad neće dogoditi - napisao je Mudražija.

'Mudri', koji ovaj put baš i nije ispao mudar, je stigao u danski Kopenhagen u siječnju ove godine iz Osijeka za 1,25 milijuna eura no nije se baš naigrao. Prema podacima na Transfermarktu, odigrao je samo jednu utakmicu u prvoj danskoj ligi i tri za rezervnu momčad Kopenhagena, a za sve je kriva ozljeda koljena...