Mudražija: Primili smo jeftine golove, Beljo: Bili smo bolji

U prvom susretu završne runde kvalifikacija za Ligu prvaka Dinamo je na stadionu Maksimir odigrao 2-2 protiv Vikinga. Imali 'modri' 2-0, no norveški prvak na kraju je uspio izvići pozitivan rezultat.

Dinamo je poveo u šestoj minuti golom Diona Drene Belja, koji je sjajno prsima s pet metara loptu ugurao u mrežu.

- Jako smo dobro ušli u utakmicu, ali su oni preuzeli inicijativu nakon toga i kaznili naše pogreške. Znali smo da će se to kažnjavati u Europi. Imali smo inicijativu, mislim da smo bili bolji na terenu. Pobjeda je bila nadohvat ruke, ali u Europi će te kazniti kada ne iskoristiš prilike. To nam se dogodilo protiv Vikinga, ali i u prošlosti. Naučili smo. Idemo pokazati u uzvratu da zaslužujemo Ligu prvaka - rekao je Beljo za Arenu Sport.

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Strijelac drugog gola Dinama, Mateo Lisica u 10. minuti također je uvjeren u prolazak u Ligu pravaka.

- Primili smo golove iz naših glupih pogrešaka. Znali smo da su dobri i da mogu kazniti te pogreške, ali idemo u Norvešku osigurati Ligu prvaka. Jako se puno pripremamo za utakmice, ništa nas ne može iznenaditi. Primili smo golove nakon pogrešaka, ako ih smanjimo, ići ćemo u Ligu prvaka - rekao je Lisica i poručio da se Dinamo mora prilagoditi na umjetnu travnatu podlogu u uzvratu.

- Igrali smo na njoj i protiv Thuna, ali to nije nikakav izgovor. Moramo se boriti - zaključio je Lisica.

Prva utakmica Dinama i Vikinga u play-offu za ulazak u UEFA Ligu prvaka | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

U drugom dijelu svoju rolu dobio je Robert Mudražija.

- Odličan ulazak u utakmicu, zabili smo dva gola i pogodili stativu... Ali primili smo jeftine golove nakon tih pokušaja izbijanja lopte, tu je njihova kvaliteta došla do izražaja. Imali smo dobre prilike u drugom poluvremenu i s time možemo biti zadovoljni. Viking je moćna momčad, dobro je organizirana, ali znamo naše kvalitete i vjerujem da smo pokazali da smo kvalitetnija momčad u utakmici - zaključio je Mudražija za Arenu Sport.