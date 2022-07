Mulaomerović: I prethodnik je pratio neke igrače, ali je Dino Rađa imao neke svoje razloge...

Imamo ne jednu, nego dvije dobre vijesti, prva je da je Dario Šarić dobio zeleno svjetlo da se može priključiti pripremama reprezentacije, a druga je da smo pokrenuli proces oko osiguranja putovnice i dozvole da nas pojača Jaleen Smith, javio se s odmora na otoku Hvaru dobro raspoloženi izbornik hrvatske košarkaške reprezentacije Damir Mulaomerović.

I odmah je otkrio kako je Smith (27) bio njegov izbor.

- To je profil igrača kakav nam treba, radi se o dobom momku, o sjajnom igraču koji je bio MVP Bundeslige pretprošle godine i MVP ovogodišnjeg finala. Vjerujemo da će on dignuti cijelu reprezentaciju i pomoći nam da igramo puno bolje. Proces ishodovanja svih potrebnih papira je pokrenut i ja se nadam da ćemo ga uspjeti na vrijeme registrirati kako bi se priključio pripremama reprezentacije 3. kolovoza.

Skauting je obavio Mulaomerović, ali i cijeli njegov stožer.

- Svi smo bili uključeni, znali smo što tražimo i po takvom profilu smo i gledali dostupne igrače. Nije on bio jedini, bilo ih je više, ali nije bilo puno vremena, morali smo brzo reagirati i smatram da smo dobro izabrali. Znam da je i moj prethodnik (Veljko Mršić, op.a.) pratio neke igrače, ali je Dino Rađa imao neke svoje razloge zbog čega se na koncu i nije krenulo u tom smjeru. Sad smo odlučili drugačije, ja sam obavio razgovor sa Smithom, on je bio oduševljen prilikom, kazao je da je spreman odazvati se, i vjerujem da smo napravili dobar posao. On jako dobro poznaje i naše igrače, gledao je neke utakmice reprezentacije i spreman je pomoći. Nama je najvažnije da je riječ ne samo o sjajnom igraču koji igra za dobar klub, nego i o karakternom momku.

Izbornika raduje i situacija oko Darija Šarića

- Dobili smo zeleno svjetlo da se Darijom može uključiti u rad reprezentacije, što nas sve skupa veseli jer je Dario jako važan,ne samo kao igrač, nego i kao osoba u reprezentaciji. Znate da je on veliki pozitivac i da je vrlo važan za reprezentaciju. Pripreme počinju 3. kolovoza, 8. kolovoza će se priključiti NBA igrači i svi se nadamo da ćemo ovako posloženi izgledati puno bolje i postizati bolje rezultate – zaključio je Mulaomerović.

