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Müller i Hummels kupili klub u portugalskoj ligi za 40 milijuna

Piše HINA,
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Müller i Hummels kupili klub u portugalskoj ligi za 40 milijuna
Foto: Annegret Hilse/REUTERS
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Muller, Hummels i Sommer ušli u rekordnu kupnju: Nijemci preuzeli Estrelu da Amadoru za 40 milijuna eura

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Njemačka investicijska grupacija čiji su partneri legende Bundeslige, Thomas Muller, Mats Hummels i Yann Sommer, kupila je 90 posto portugalskog nogometnog prvoligaša Estrela da Amadora za 40 milijuna eura.

Njemačka investicijska grupacija, predvođena fondovima ADvantage i LEAD uz podršku KI Grupe preuzela je Estrela da Amadoru. Među ulagačima su i poznati nogometaši Thomas Muller, Mats Hummels, Yann Sommer i Lucas Hernandez, a posao vrijedan 40 milijuna eura predstavlja rekordnu prodaju za jedan portugalski nogometni SAD (sportsko dioničko društvo).

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Foto: Annegret Hilse/REUTERS

"Nova struktura dioničara okuplja investitore s iskustvom u područjima sporta, ulaganja i tehnologije, a uključuje i skupinu strateških investitora povezanih s međunarodnim nogometom, među kojima su Thomas Muller, Mats Hummels, Yann Sommer i Lucas Hernandez," objavio je klub.

Njemački poduzetnik Johannes Mosmang (35) preuzet će ulogu predsjednika kluba naslijedivši Paula Lopa koji je tu poziciju obnašao od 2020.

"Estrela Amadora je povijesni portugalski nogometni klub s dubokim korijenima u Amadori, vrlo jedinstvenim identitetom i strastvenom zajednicom. To je također klub s vrlo posebnom karakteristikom, vlasništvom nad stadionom. Vrlo smo motivirani započeti ovo novo poglavlje i izgraditi, na discipliniran i održiv način, projekt na koji navijači, zajednica i svi koji su dio Estrele mogu biti ponosni," kazao je Mosmang.

Sadašnji klub osnovan je u ljeto 2020. godine, nakon spajanja Clube Desportivo Estrela i Cluba Sintra Football. U proteklih šest godina, Estrela da Amadora se popela iz Campeonato de Portugal, četvrte lige portugalskog nogometa, u Primeira Ligu, gdje je ostala od 2023.

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