Murray: Da, primio bih cjepivo protiv korone. Ma, i Đoković bi

Britanski tenisač Andy Murray i bivši prvi reket svijeta podržava ideju o cijepljenju svih tenisača na Touru protiv korona virusa ako je to potrebno da se sve vrati u 'normalu'

<p><strong>Andy Murray (33)</strong> tvrdi da bi se u slučaju pronalaska cjepiva za Covid-19 svi tenisači trebali cijepiti, naravno, ako klinička testiranja pokažu da nema nikakvih nuspojava.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Andy Murray 'slomljen' na pressici</strong></p><p>- Mislim da bi to vjerojatno trebalo biti tako i nadam se da bi svi tenisači pristali na to za dobrobit sporta pod uvjetom da je dokazano bezopasno, da su provedena klinička testiranja, da je sve napravljeno kako treba i da nema nikakvih značajnih nuspojava - rekao je Murray u razgovoru za britanske medije.</p><p>Novak Đoković je u travnju ove godine izjavio "kako ne bi htio biti prisiljen cijepiti se da bi mogao slobodno putovati".</p><p>- Pretpostavljam da bi bilo teško. Nekoliko tjedana nakon što je to rekao, rekao je i da bi pristao na to ako mora to napraviti kako bi igrao tenis. Moramo čekati i vidjeti kakav će biti stav ATP i WTA, ali siguran sam da bi igrači dali podršku ako bi to značilo da se Tour vrati u normalu - osvrnuo se na Novakov stav korona virusa.</p><p>Britanski tenisač trenutačno trenira, a Božić će, neočekivano, provesti s obitelji. Naime, Murray je planirao otputovati u Melbourne sredinom prosinca kako bi 'odradio' karantenu prije početka Australian Opena, no australske vlasti nisu dopustile dolazak igrača do kraja prosinca. Svi sve pribojavaju kako će i ovaj Grand Slam biti otkazan.</p><p>Murray je rekao da mu je glavni cilj sljedeće godine nova olimpijska medalja (već ima dvije), a vjeruje i da se može vratiti u sam vrh svjetskog tenisa, gdje je bio godinama prije operacije kuka. </p><p>Murray je u karijeri osvojio tri Grand Slama - US Open 2012, Wimbledon 2013. i 2016.</p>