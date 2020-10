Murray pričao o najboljima u povijesti, izostavio Federera

Murray je dao intervju u kojem se osvrnuo na finale nedavno odigranog Roland Garrosa. Pričao je o povijesnom uspjehu Rafe, a na spomen najboljih tenisača izostavio je - Rogera Federera

<p>Britanac <strong>Andy Murray</strong> dao je intervju za <a href="https://www.eurosport.com/tennis/roland-garros/2020/andy-murray-in-awe-of-rafa-nadal-achievements-i-think-its-one-of-the-best-records-in-sport_sto7945341/story.shtml">Eurosport </a>u kojem je prokomentirao finale Roland Garrosa, a sam je priznao da nije pogledao cijeli meč. Murrayja je iz Roland Garrosa izbacio Stan Wawrinka, a za Britanca nema dvojbe da je Rafa napravio najveći rezultat u tenisu.</p><p>- Nisam gledao veći dio meča, bio sam na treningu dok se igralo. Pogledao sam malo pred kraj, bio je nevjerojatan meč - rekao je Murray.</p><p>Nadal je došao do 13. trofeja u Parizu i Murray smatra da je to najveći rezultat u povijesti tenisa:</p><p>- Naravno, on može osvojiti još nekoliko titula, pa da dođe do 14 ili 15 trofeja do kraja karijere. Sada je na jedan osvojeni Roland Garros manje od ukupnog broja Grand Slamova koje je osvojio Pete Sampras. To je nevjerojatno, to je jedan od najvećih rezultata u povijesti tenisa, ako ne i najveći. Mislim da to nitko nikada neće ponoviti, niti će biti blizu tog uspjeha - rekao je Murray za britanske medije.</p><p>Prokomentirao je Škot debatu o tome tko je najveći tenisač u povijesti:</p><p>- Ako ostanu zdravi i povuku se u isto vrijeme mislim da će se odlučivati između Rafe i Novaka - zaključio je Murray ne spomenuvši najvećeg teniskog čarobnjaka Rogera Federera.</p><p>Đoković je nakon Roland Garrosa ostao na 17, a njegovi najveći rivali Roger Feder i Rafael Nadal imaju po 20 GS titula.</p>