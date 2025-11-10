Obavijesti

MVP predvodio prvake do još jednog preokreta, Knicksi srušili Brooklyn u njujorškom derbiju

Oklahoma City Thunder pobijedio je Memphis 114-100 nakon što je zaostajao u prvom poluvremenu. Shai Gilgeous-Alexander još jednom je bio sjajan. Pobijedili su i Warriorsi te Knicksi

Večer s nedjelje na ponedjeljak u NBA-u donijela je nekoliko zanimljivih utakmica, uključujući veliki preokret i dominantne pobjede. Oklahoma City Thunder vratio se iz velikog zaostatka protiv Memphis Grizzliesa, New York Knicksi nastavili su pobjednički niz protiv Brooklyn Netsa, dok su Golden State Warriorsi i bez Stephena Curryja ostvarili uvjerljivu pobjedu protiv Indiana Pacersa.

Preokret prvaka

Oklahoma City Thunder upisao je desetu pobjedu sezone (10-1) na gostovanju kod Memphis Grizzliesa rezultatom 114-100. Domaćini su odigrali vrlo dobro prvo poluvrijeme i u jednom trenutku vodili s 19 poena razlike, što je najveći zaostatak s kojim se Thunder suočio ove sezone. Gosti su u prvom dijelu imali loš šut za tri poena (5-od-26). Međutim, u drugom poluvremenu Thunder je zaigrao znatno bolje i nadigrao Grizzliese, dobivši taj dio utakmice rezultatom 63-38. Samo u trećoj četvrtini rezultat je bio 34-18, čime je cijeli zaostatak anuliran.

NBA: Oklahoma City Thunder at Memphis Grizzlies
Foto: Petre Thomas

Ključan igrač u preokretu bio je Shai Gilgeous-Alexander. Utakmicu je završio s 35 koševa, a važan je bio njegov doprinos u posljednjoj četvrtini. Na nešto više od četiri minute do kraja, pri vodstvu Thundera, SGA je pogodio dvije trice i realizirao dodatno slobodno bacanje, odvevši svoju momčad na značajniju prednost. Dobru podršku imao je u Chetu Holmgrenu i Ajayju Mitchellu koji su dodali po 21 poen, dok je Isaiah Hartenstein upisao "double-double" s 18 poena i 13 skokova.

Kod Memphisa, Jaren Jackson Jr. bio je najefikasniji sa 17 koševa, dok je Ja Morant postigao 11, uz šut iz igre 3-od-18. Ovom pobjedom Thunder je produžio niz pobjeda protiv Grizzliesa na 14 utakmica, uključujući i pobjedu od 4-0 u prvom krugu prošlosezonskog doigravanja.

Može i bez Curryja

Iako su igrali bez Stephena Curryja, koji je zbog bolesti propustio treću utakmicu zaredom, Golden State Warriorsi pobijedili su Indiana Pacerse rezultatom 114-83. Time su zadržali omjer 5-0 na domaćem terenu. Istaknuo se Jimmy Butler, koji je bio blizu "triple-double" učinka. Završio je s 21 ubačajem, devet skokova i sedam asistencija. Ključ pobjede bila je dobra obrana Warriorsa koja je limitirala napad Pacersa. Gosti su šutirali 34 posto iz igre i imali 22 izgubljene lopte, iz kojih su Warriorsi postigli 28 koševa.

NBA: Indiana Pacers at Golden State Warriors
Foto: D. Ross Cameron

Indiana je igrala bez Pascala Siakama (odmor) i Aarona Nesmitha (ozljeda). Andrew Nembhard bio je najefikasniji igrač kod gostiju s 14 koševa. Kod pobjednika, uz Butlera, istaknuli su se i Quinten Post s 14 ubačaja i sedam skokova te Al Horford s 12 koševa s klupe. Pobjedom su Warriorsi prekinuli niz od šest uzastopnih domaćih poraza od Pacersa.

Derbi New Yorka pripao Knicksima

U Madison Square Gardenu New York Knicksi su uvjerljivo pobijedili Brooklyn Netse sa 134-98. Bila im je to četvrta uzastopna pobjeda, čime su popravili svoj domaći omjer na 6-0. Knicksi su utakmicu kontrolirali od početka. Poveli su 8-0, a prvu četvrtinu završili serijom 11-0 za vodstvo 40-22. U napadu ih je predvodio Karl-Anthony Towns s 28 poena i 12 skokova. Jalen Brunson i OG Anunoby dodali su po 19 poena. Ovom pobjedom Knicksi su stigli do 11. uzastopnog trijumfa protiv Netsa, čime su izjednačili najduži pobjednički niz u povijesti ovog rivalstva. Kod Netsa, koji sada imaju omjer 1-9, najefikasniji je bio Michael Porter Jr. s 25 poena.

NBA: Brooklyn Nets at New York Knicks
Foto: Wendell Cruz

Ostali rezultati

Boston Celtics su u neizvjesnoj završnici svladali Orlando Magic 111-107. Derrick White i Jordan Walsh pogodili su važne trice u posljednjoj minuti. Jaylen Brown je predvodio Boston s 27 poena. Detroit Pistons su pobijedili Philadelphia 76erse 111-108, što im je šesta uzastopna pobjeda. Cade Cunningham zabio je 26 koševa i podijelio 11 asistencija te predvodio Detroit.  Minnesota Timberwolves su bili uvjerljivi protiv Sacramento Kingsa, pobijedivši rezultatom 144-117. 

