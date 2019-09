N'Golo Kante ozlijedio gležanj pa došao na svadbu navijača

N'Golo Kante jedan je od najomiljenijih igrača u svijetu nogometa. Uvijek nasmijan i skroman osvojio je srca sportske javnosti.

O njegovoj skromnosti i jedinstvenosti svjedoči i Frank Khalid, biznismen i navijač Chelseaja u kojem Kante igra. Naime, Khalid je udavao je svoju kćer Hennu te pozvao francuskog veznjaka na svadbu, a igrač "plavih" odgovorio mu je da ne može doći zbog obveza u reprezentaciji, ipak, ovaj je puta ozljeda izazvala osmijeh na licima mnogih.

When your favourite @ChelseaFC player attends your daughters wedding, it’s an amazing feeling. Thank you @nglkante 💙 #CFC pic.twitter.com/kVKnKTNUil