Na ATP u Umag dolaze dvojica iz TOP 20. Igra se za vrijeme SP-a

Finalni meč ovogodišnjeg ATP turnira Croatia Open Umag bit će odigran u subotu, 18. srpnja, a time će se i ove godine završnica najpoznatijeg hrvatskog teniskog turnira igrati u atraktivnom subotnjem terminu, već treću sezonu zaredom, priopćili su organizatori.

Ova sezona donosi poseban izazov jer se turnir u Umagu održava u razdoblju završnice Svjetskog prvenstva u nogometu, a organizatori su, u suradnji s dugogodišnjim partnerom, Hrvatskom radio-televizijom, pronašli rješenje koje omogućuje da ljubitelji sporta uživaju i u nogometu i u vrhunskom tenisu, poručuju organizatori iz Plave Lagune.

Umag: Finale ATP-a u Umagu između Tabernera i Darderija | Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

Mečevi prvog kola glavnog turnira igrat će se u ponedjeljak i utorak, 13. i 14. srpnja. Susreti osmine finala na rasporedu su u srijedu, četvrtfinala u četvrtak, polufinala u petak, dok je veliko finale zakazano za subotu. Kvalifikacijski mečevi igrat će se u subotu i nedjelju, 11. i 12. srpnja.

"Kada za stol sjednu partneri, dogovor se lako postigne. Umaški ATP turnir je od početka njegova održavanja 1990. godine jedna od perjanica našeg sportskog programa i nije bilo dvojbe da ćemo pronaći najbolje rješenje. Gledatelji Hrvatske radio-televizije tako će ponovno uživati u vrhunskom tenisu i u nogometu“, rekao je urednik sportskog programa Stjepan Balog.

Nakon ranije potvrđenog dolaska jednog od najboljih talijanskih tenisača Flavija Cobollija, organizatori najavljuju još jedno veliko ime – u Umag po prvi put stiže 26-godišnji Španjolac Alejandro Davidovich Fokina, trenutačno 19. igrač svijeta.

"Izuzetno nam je zadovoljstvo potvrditi dolazak još jednog vrhunskog igrača na ovogodišnje izdanje Plava Laguna Croatia Opena Umag. Dolaskom Alejandra Davidovicha Fokine turnir će ponovno imati dva igrača iz društva najboljih 20 na svijetu, što potvrđuje visoku sportsku razinu i međunarodni ugled našeg turnira. Davidovich Fokina trenutačno je drugi najbolje rangirani španjolski tenisač na ATP Touru, odmah iza Carlosa Alcaraza, pobjednika umaškog turnira 2021. godine. Riječ je o iznimno atraktivnom i borbenom igraču čiji dinamičan stil igre redovito donosi vrhunski tenis i veliko uzbuđenje za publiku“, istaknuo je direktor turnira Tomislav Poljak.

Foto: Jayne Kamin-Oncea/REUTERS

Španjolac je dosad pet puta igrao u finalima ATP turnira, od čega čak četiri puta prošle sezone. Prvi put do finala stigao je 2022. godine na prestižnom turniru iz serije Masters 1000 u Monte Carlu. U Umagu će ove godine debitirati i odmah se svrstati među glavne favorite za osvajanje naslova.