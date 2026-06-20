BILI SMO U PHILADELPHIJI PLUS+

Na Hrvatska - Gana 'nadrapat' će svi koji dođu automobilom. Šokirat će vas cijena parkinga!

Bili smo na stadionu Lincoln Financial Field, na kojem će Hrvatska odigrati posljednju utakmicu skupine protiv Gane u subotu. Cheesesteak i pivo na stadionu u Philadelphiji su po 20 dolara...