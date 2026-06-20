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Foto: Privatni album
BILI SMO U PHILADELPHIJI PLUS+

Na Hrvatska - Gana 'nadrapat' će svi koji dođu automobilom. Šokirat će vas cijena parkinga!

Piše iz Philadelphije: Hrvoje Tironi,

Bili smo na stadionu Lincoln Financial Field, na kojem će Hrvatska odigrati posljednju utakmicu skupine protiv Gane u subotu. Cheesesteak i pivo na stadionu u Philadelphiji su po 20 dolara...

Posjetili smo fascinantni Lincoln Financial Field, stadion u Philadelphiji na kojem će Hrvatska odigrati posljednju utakmicu skupine protiv Gane u subotu 27. lipnja. Riječ je o domu NFL momčadi Philadelphia Eaglesa, koji je tijekom ljeta malo preuređen za nogomet, a mi smo stigli pogledati dvoboj Brazila i Haitija (3-0).

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