Spektakl. Samo tako možemo opisati ono što nas očekuje u poljskoj MMA organizaciji koja će imati 'hrvatsko-srpski' štih. Tri borca koji bi, pobijede li na spomenutoj priredbi, mogli dobiti priliku za napad na titulu - jedan u perolakoj, drugi u poluteškoj, a treći u teškoj kategoriji.

Filip ‘Nitro’ Pejić (28, 15-4) dobit će priliku koju je čekao. Nakon što je za 12 sekundi nokautirao Sebastiana Rajewskog (29, 10-6), zaslužio je mjesto u title eliminator meču protiv odličnog Saladhinea Parnassea (23, 14-1-1), bivšeg prvaka u perolakoj kategoriji koji je titulu izgubio nakon što ga je u prošlom meču nokautirao Daniel Torres (27, 12-4-1). Podsjetimo, upravo je Torres na KSW 51 priredbi u zagrebačkoj Areni pobijedio Filipa Pejića, a 'Nitro' sad ima priliku za revanš u meču za titulu ako pobijedi Parnassea.

– Kad sam vidio da je Daniel nokautirao Saladhinea, poželio sam postati sljedeći izazivač za titulu. Kad me menadžer nazvao i rekao da imamo meč sa Saladhineom bio sam jako uzbuđen jer sam rekao da je najbolji u kategoriji. Za mene je to borba karijere. On je na najvišem nivou i ja se želim boriti s takvim borcima. Vjerujem da ga mogu pobijediti, on nije superman, on je Saladhine. Ok, ja sam Filip, kad ga udarim osjetit će bol - rekao je Pejić za KSW.

S njim će put Gdanjska još jedan borac iz zagrebačkog American Top Teama, a to je Ivan Erslan (29, 9-1-1). Nakon poraza u borbi za titulu poluteške kategorije protiv Tomasza Narkuna (31, 18-4) čeka ga borba protiv bivšeg izazivača Przemyslawa Mysiale (38, 24-10-1).

Mogla bi mu to biti odskočna daska za novi napad na titulu, a sigurnu odskočnu dasku ima bivši Cro Copov učenik Darko Stošić (29, 14-4). Prema pisanju portala FIGHTROOM koji dosad nije pogriješio s ovakvim informacijama, srpski borac ulazi kao zamjena za Amerikanca Jaya Silvu (39, 12-13) koji se trebao boriti protiv Michala Kite (41, 20-12-1).

Preko društvenih mreža su se mnogi složili kako bi upravo Darko trebao biti sljedeći izazivač prvaka Phila De Friesa (35, 20-6-1), a zasigurno će to postati ako pobijedi u sljedećem meču. Priredba će se održati 5. lipnja u Ergo Areni u Gdanjsku pred nešto više od 5000 gledatelja.