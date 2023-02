Na jedan dan postao je šef sportske rubrike u 24sata: 'Bila mi je velika čast, ali i obveza'

Uvijek rado viđen gost u apsolutno svakoj prilici i na svakom okupljanju, ali i u radnoj atmosferi, Miroslav Ćiro Blažević tako je izazvao opće oduševljenje kad se jednog lipanjskog dana prije 13 godina uhvatio u koštac sa zadatkom da na jedan dan postane urednik u najtiražnijim dnevnim novinama - 24sata. Zadatak je objeručke prihvatio, bio je to još jedan izazov koji je legendarni Ćiro pretvorio u pravi spektakl. Cijela redakcija dijelila je njegovo oduševljenje i entuzijazam zbog te nenadane suradnje, koja je zauvijek ostala ispisana u analima 24sata, gdje je Ćiro u izdanju 11. lipnja 2010. godine dao svoj urednički potpis na sportsku rubriku.

POGLEDAJTE VIDEO: ĆIRIN ŠESTOFAKTORSKI MODEL

- Već imam u glavi neke ekskluzivne materijale. Joj, jedva čekam. Mislim da će izgledati sjajno - najavio je Ćiro svoj urednički posao nakon dogovora.

Zadatak je shvatio ozbiljno, pristupio mu je profesionalno, a opet ljudski. Točno onako kakav je on sam bio.

- Ovo je za mene velik privilegij i čast. Sudjelovati u izradi najboljih novina na ovim prostorima ujedno je velika hipoteka i obveza. Shvatit ću to vrlo ozbiljno - rekao je Ćiro tad.

Zbog posla u 24sata trener svih trenera, kako su mu tepali, čak je odgodio i povratak u Kinu. U 24sata konkretno je uređivao sportski prilog u broju koji je na kioske diljem zemlje izašao 11. lipnja 2010. godine. Ćiro je na poziciji sportskog urednika tako određivao i odabirao vijesti za objavu, razne veće priče, novinarske teme, intervjue i ostale forme po svom ukusu, odnosno prema vlastitom kriteriju zanimljivosti. Tata mata nogometa u Hrvata, prema predviđanjima i očekivanjima baš svih u redakciji, priredio je pravi spektakl. Neke poznate sportaše, trenere, menadžere i ostale povezane sa sportskim svijetom Ćiro je i sam nazvao pa je, osim uredničke uloge, nakratko uskočio i u cipele pravog novinara. Tu, naravno, nije stao. Podršku je pružao i u grafičkom odjelu, pa je tako dao i nekoliko zanimljivih grafičkih ideja za novine, birao je najprikladnije fotografije uz tekstove, predlagao svoje ideje... Sa zanimanjem je pratio cijeli proces izrade novinarskih priča i sportske rubrike novina. Prolazeći po redakciji, bio je, malo je reći, prava zvijezda. Svi su mu prilazili, smiješili se, pozdravljali, rukovali...

Svi su željeli Ćirin autogram, fotografirati se s njim i tako stvoriti vrijednu uspomenu za cijeli život. Novinarkama je dijelio poljupce i zagrljaje, srdačno se pozdravljao, s muškima se rukovao i grlio. Za apsolutno svakog u redakciji, ali i u životu inače, Ćiro je pronaša malo vremena, dio pozornosti i djelić svojeg vremena. Sa zanimanjem je Ćiro taj dan pratio cijeli proizvodni proces u redakciji. Sjeo bi kraj nekoga, predlagao kako bi on to napravio, što bi dodao, oduzeo...

Mnogi novinari i urednici 24sata koji su taj dan imali sreću i bili u redakciji sjećaju se kako, osim fine čokolade, kako je sam rekao prije dolaska, nije imao nikakve druge prohtjeve.

- Volio je jesti čokoladu, pogotovo ako je finija neka. Imali smo neke takve u redakciji i poklonili mu ih. Sam je često govorio da se hranio najviše čokoladom - prisjetio se tadašnji novinar sportske rubrike.

Iako srce od čovjeka, Ćiro je u poslu imao čvrstu ruku. Ako bi netko došao sa svojom idejom, nakon što je on već odlučio da će biti drukčije, rekao bi: "Ne, sine, pa ja sam rekao da će biti ovako i onda mora biti tako". No pokazao je da cijeni novinarsku struku. Divio se mnogim pričama koje smo objavili, maštao je kako bi se on snašao u tom zanimanju. Ljudima u redakciji odreda je govorio da rade divan posao i da su zapravo oni, kroz svoje priče koje donose, prava duša društva.

U redakciji 24sata trener svih trenera tog je lipnja prije gotovo 13 godina proveo cijeli dan. Poslije je, osvrćući se na svoj dan u ulozi sportskog urednika, rekao kako je otpočetka znao da tog dana u novinama treba jedno jako ime. Ono je bilo Davor Šuker.

- Iako Šuker ne daje intervjue, mene nije mogao odbiti. Svjetsko prvenstvo najavit će nam veliki igrač, Davor Šuker - rekao je tad Ćiro, legendarni trener koji će u našoj redakciji ostati upamćen i kao legendarni novinar, urednik, mentor i naposljetku kolega. 

Najčitaniji članci