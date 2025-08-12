Obavijesti

EVO ŠTO IH ČEKA

Na koga će Rijeka u play-offu EL? Prijete joj dvojica Hrvata

Piše Zdravko Barišić,
Čitanje članka: 1 min
Na koga će Rijeka u play-offu EL? Prijete joj dvojica Hrvata
Foto: Niall Carson/PRESS ASSOCIATION

SHELBOURNE - RIJEKA 1-3 - Riječani će igrati play-off Europske lige, a protivnik će im biti pobjednik dvoboja između austrijskog Wolfsbergera i grčkog PAOK-a, koji su remizirali u prvoj utakmici u Grčkoj (0-0)

Bez drame nije moglo i nikada ne može kada je naš nogomet u pitanju, ali Rijeka je ispunila glavni cilj i osigurala jesen u Europi nakon pet godina! Nakon šokantnog poraza od Shelbournea (2-1) na Rujevici, hrvatski prvak slavio je u Dublinu (3-1) golovima Fruka, Dantasa i Oreča te se plasirao u play-off Europske lige. 

Tamo ćemo doznati koje će natjecati igrati Riječani, Europsku ligu ili Konferencijsku ligu, a protivnik u play-offu bit će im pobjednik dvoboja između austrijskog Wolfsbergera i grčkog PAOK-a koji su remizirali u prvoj utakmici u Grčkoj (0-0). Uzvrat se igra u četvrtak od 19 sati u Austriji. 

Shelbourne v Rijeka - UEFA Europa League - Third Qualifying Round - Second Leg - Tolka Park
Foto: Niall Carson/PRESS ASSOCIATION

Sjetit će se mnogi, PAOK je u istoj sezoni, 2023/2024, izbacio i Hajduk i Dinamo iz Europe. Prvo je Splićane svladao u trećem pretkolu Konferencijske lige, a onda je eliminirao 'modre' iz osmine finala. 

Jasno je kako bi, barem na papiru, Wolfsberger bio lakši protivnik za Rijeku, na Transfermarktu vrijedi 33,6 milijuna eura, hrvatski prvak je na 36, a PAOK je procijenjen na 82,3 milijuna eura.

Dejan Lovren objavio je na Instagramu kako više neće igrati za hrvatsku nogometnu reprezentaciju
Dejan Lovren objavio je na Instagramu kako više neće igrati za hrvatsku nogometnu reprezentaciju | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Grčki div prošle sezone završio je na trećem mjestu u grčkom prvenstvu, njihove boje brani bivši hrvatski reprezentativac Dejan Lovren, kao i odnedavno Luka Ivanušec koji je došao na posudbu iz Feyenoorda. 

Kako god završilo taj ogled play-offa, Rijeka je ispunila glavni cilj i izborila jesen u Europi. Prvi put nakon pet godina imat ćemo dva kluba u grupnoj fazi, a tko zna, možda im se pridruži i Hajduk koji, ako izbaci Dinamo iz Tirane, u play-offu KL ide na pobjednika susreta između Jagiellonije i Silkeborga (prvi dvoboj 1-0).

Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
