PROJEKT IZA KOJEG STOJE HRVATI PLUS+
'Na našoj aplikaciji amaterski klubovi mogu naći top igrače...'
Na Player Finderu svoje profile imaju igrači, klubovi i treneri te se lakše mogu povezati. Kad bismo se našalili, mogli bismo reći da je to nešto poput Tindera za nogometaše
Danas se pronalazak igrača u amaterskom nogometu u većini slučajeva temelji na poznanstvima i desetak kontakata koje imate u mobitelu. Ako nitko iz tog kruga ne poznaje igrača koji vam treba, mogućnosti brzo postanu vrlo ograničene, govori nam Ilija Plavčić, vlasnik Player Finder platforme.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku