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Foto: PRIVATNA ARHIVA
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'Na našoj aplikaciji amaterski klubovi mogu naći top igrače...'

Piše Luka Tunjić,

Na Player Finderu svoje profile imaju igrači, klubovi i treneri te se lakše mogu povezati. Kad bismo se našalili, mogli bismo reći da je to nešto poput Tindera za nogometaše

Danas se pronalazak igrača u amaterskom nogometu u većini slučajeva temelji na poznanstvima i desetak kontakata koje imate u mobitelu. Ako nitko iz tog kruga ne poznaje igrača koji vam treba, mogućnosti brzo postanu vrlo ograničene, govori nam Ilija Plavčić, vlasnik Player Finder platforme.

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