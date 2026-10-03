VIDEO Bivši dinamovac javio se na natječaj za novi Maksimir. I njegov rad podsjetio na Turinu

Nekadašnji Dinamov stoper Filip Omazić, koji je u Maksimiru prošao put od kadeta do prve momčadi, spojio je nogometnu prošlost i inženjersku struku te sa svojim timom ponudio jedno od najzapaženijih rješenja za novi stadion. Omazić je 2013. godine pod vodstvom Krunoslava Jurčića debitirao za seniore u prijateljskom ogledu protiv Sesveta, zaigravši u srcu obrane uz Josipa Šimunića te dijeleći svlačionicu sa Sammirom i Marcelom Brozovićem. Danas 36-godišnji inženjer građevine i direktor tvrtke OMF udružio je snage s arhitektonskim uredima SANGRAD + AVP architects, tvrtkom SEMA te vanjskim suradnicima kako bi kreirao moderan i financijski održiv stadion.

Njihov projekt, u koji je uloženo tri mjeseca rada i više desetaka tisuća eura, završio je oko 20. mjesta u konkurenciji čak 88 prijavljenih radova te je ušao u četvrti krug ocjenjivanja među visoko valorizirana rješenja. Prijedlog predviđa bazični kapacitet od 35 tisuća sjedećih mjesta s mogućnošću proširenja na 45 tisuća dogradnjom sjeverne i južne tribine, čime bi se stvorili uvjeti i za velike međunarodne završnice.

Foto: OMF/Facebook

Kao ključni element komfora za gledatelje, Omazićev tim predvidio je zračeće panele s krova koji griju prostor tribina, crpeći inspiraciju iz vlastitog navijačkog i igračkog iskustva smrzavanja na starom Maksimiru. U fokusu projekta bila je i stroga financijska izvedivost unutar natječajnog okvira od najviše 5.000 eura po sjedalici, što osnovni stadion postavlja na 175 milijuna eura, dok je procjena za cjelokupnu zonu s dva pomoćna terena, stadionom Hitrec Kacian i podzemnom garažom s 800 mjesta iznosila oko 204 milijuna eura bez PDV-a. Kao uzor poslužio je stadion Freiburga, pri čemu se težilo racionalnom pristupu umjesto basnoslovno skupim građevinama kakve su građene u Kataru.

Foto: OMF/Facebook

Omazić je istaknuo kako su se nosačima u motivu rada arhitekta Turine nastojale sačuvati povijesne vrijednosti, dok su sportske i multifunkcionalne dvorane slagane jedna iznad druge kako bi se optimalno iskoristio skučeni prostor. Pomoćni tereni namjerno su orijentirani u smjeru sjever-jug kako bi se izbjeglo zasljepljivanje nogometaša tijekom jutarnjih i kasnijih popodnevnih utakmica, što nalažu i UEFA-ine smjernice, a što dobro pamti iz vlastitih omladinskih dana.

Foto: OMF/Facebook

U slučaju da se otvori mogućnost novog pozivnog natječaja, Omazić poručuje kako bi se rado ponovno uključili jer bi sudjelovanje u gradnji novog Maksimira za njega predstavljalo ostvarenje životnog sna.