Na Olimpijskim igrama je nosila hrvatsku zastavu, a sada stigla do najvećeg rezultata karijere!

U Montrealu se održalo Svjetsko prvenstvo u brzom klizanju na kratkim stazama, a Hrvatska je ondje imala tri predstavnice. Valentina Aščić ostvarila je rezultat karijere.

Aščić je na Zimskim olimpijskim igrama bila hrvatski stjegonoša, a na SP-u se natjecala u tri discipline - na 500, 1000 i 1500 metara.

Na 500m je završila na 21. mjestu i nije uspjela ući u polufinale. Aščić je na 1000m bila druga najbrža u kvalifikacijskoj skupini, a potom u četvrtfinalnoj skupini završila četvrta, dok su prve tri izborile polufinale. Završila je 13.

Katarina Burić je nastupila također na 1000m i završila 24.

Najbolji rezultat je Aščić ostvarila u utrci na 1500 metara. Iako je slabije odradila četvrtfinale, u repesažima četvrtfinala i polufinala je završila prva i ušla u finale B. Borila se za plasman od 8. do 14. mjesta i na kraju završila 12. To joj je najbolji rezultat na svjetskim prvenstvima u karijeri!

Imala je Hrvatska i muškog predstavnika, a Ivan Martinić je nastupao u sve tri konkurencije. Na 500m je završio 35., na 1000 metara 50., a na 1500 metara 41.