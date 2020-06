'Mi smo dežurni krivci, ljudi na nama skupljaju političke poene'

Novak se nije testirao u Hrvatskoj jer su nam epidemiolozi i Stožer rekli da se svaki igrač može testirati u svojoj zemlji. Neki su igrači i ovdje tu istu večer privatno išli na testiranje, priča Ivanišević

<p>Čuo sam se s Novakom i nije mu lako. S obzirom na sve okolnosti drži se dobro. Izdržat će on sve, jak je on, rekao je u uvodu razgovora za <a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/korona/3838822/ivanisevic-za-rtl-komentirao-koronavirus-na-turniru-u-zadru-cuo-sam-se-s-novakom-nije-mu-lako/" target="_blank">RTL</a><strong><a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/korona/3838822/ivanisevic-za-rtl-komentirao-koronavirus-na-turniru-u-zadru-cuo-sam-se-s-novakom-nije-mu-lako/" target="_blank"> </a>Goran Ivanišević,</strong> jedan od organizatora Adria Toura, teniskog spektakla koji je prekinut pred sam finalni meč zbog zaraze korona virusom. Goran nije zaražen, ali njegov klijent i prijatelj - Novak Đoković - je, ali to je saznao tek u Beogradu jer se u Zadru nije htio testirati.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Kako se partijalo u Beogradu</strong></p><p>- Nije se testirao u Hrvatskoj jer su nam epidemiolozi i Stožer rekli da se svaki igrač može testirati u svojoj matičnoj zemlji i tako je on odlučio otići u Beograd testirati se. Neki su igrači i ovdje tu istu večer privatno išli na testiranje. Svatko je imao pravo otići i testirat se u zemlju iz koje dolazi - naglašava Goran.</p><p>Mnogi se čude kako to da se igrači nisu testirali pri ulasku u državu budući da pandemija korona virusa još uvijek nije gotova, ali Goran kaže da za to nije bilo potrebe.</p><p>- Nije bilo potrebe da se testiraju pri ulasku u državu jer nitko nije imao simptome. Po tome bi inače trebalo testirati svakog turista koji uđe u državu. </p><h2>'Mi smo dežurni krivci'</h2><p>Cijeli svijet priča o zaraženima u Zadru, ali Ivanišević smatra da je to prenapuhavanje na kojemu neki skupljaju političke bodove dok zaraza postoji u cijeloj državi.</p><p>- Osjećamo se odgovornima. Ovo je bila velika, super stvar, humanitarna. Meni je žao svih zaraženih i želim im što brži oporavak, ali ovo je jedna od stvari na koju se nije moglo utjecati. Jedino me sada smeta što smo mi glavni i dežurni krivci i ljudi skupljaju političke poene na nama. U Zadru je najmanje zaraženih, evo pratim u zadnja dva dana ima zaraženih po cijeloj Hrvatskoj, ali sve se svalilo na naša leđa. Netko mora biti glavni krivac, a za sada smo to mi i to nije u redu - priznao je pa rekao da njemu slijedi još jedno testiranje u subotu.</p><p>- Ja sam napravio dva testa, jedan u prošlu srijedu, jedan u ponedjeljak i bit će jedan u subotu .Ova prva dva su bila negativna, ja se nadam da će biti i treći. Ne gine mi 14 dana samoizolacije. Osjećam se dobro i svi zaraženi se osjećaju dobro, ali eto što je tu je. Pridržavali smo se svih uputa i Vlade i Stožera i što se tiče prodaje ulaznica i što se tiče razmaka. Mislim, ne možemo mi osobno dolaziti na stadion i razmicati ljude. Dogodilo se to što se dogodilo. Sad je lako biti pametan i govoriti što se trebalo i što se nije trebalo, ali sve u svemu zaraženima želim što brži oporavak - zaključio je Ivanišević.</p>