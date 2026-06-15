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Foto: Tomislav Gabelić/24sata
24SATA U DALLASU PLUS+

Na ovom 'svemirskom brodu' igrat ćemo protiv Engleske. Luksuz, ali i šokantne cijene

Piše Iz Dallasa: Tomislav Gabelić,

Semafor su platili nevjerojatnih 40 milijuna dolara. Ima četiri ekrana koja vise s krova stadiona na visini od 27 metara iznad terena, a upisana su u Guinnessovu knjigu rekorda kao najveći HD ekrani na svijetu

Dallas Stadium treći je najveći stadion na kojem će se igrati Svjetsko nogometno prvenstvo koje je upravo započelo na sjevernoameričkom kontinentu, a drži i dva Guinnessova rekorda. Kapacitet ovog impresivnog zdanja, izgrađenog 2009. godine, iznosi 70.649 gledatelja. Veći su samo Mexico City Stadium s 80.824 i New York New Jersey Stadium s kapacitetom od 80.663 gledatelja.

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SP 2026. u Kanadi, SAD-u i Meksiku donosi novi format s 48 ekipa! Hoće li Hrvatska ponovno osvojiti medalju? Sve je počelo 11. lipnja, a finale je 19. srpnja
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Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj počinje već 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)
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Donna Vekić primjer je moderne sportašice koja uspješno gradi karijeru i izvan sportskih arena. Osim poslovnih pothvata hrvatska tenisačica ulaže u zajednicu te se bavi humanitarnim radom

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