Na ovom 'svemirskom brodu' igrat ćemo protiv Engleske. Luksuz, ali i šokantne cijene
Semafor su platili nevjerojatnih 40 milijuna dolara. Ima četiri ekrana koja vise s krova stadiona na visini od 27 metara iznad terena, a upisana su u Guinnessovu knjigu rekorda kao najveći HD ekrani na svijetu
Dallas Stadium treći je najveći stadion na kojem će se igrati Svjetsko nogometno prvenstvo koje je upravo započelo na sjevernoameričkom kontinentu, a drži i dva Guinnessova rekorda. Kapacitet ovog impresivnog zdanja, izgrađenog 2009. godine, iznosi 70.649 gledatelja. Veći su samo Mexico City Stadium s 80.824 i New York New Jersey Stadium s kapacitetom od 80.663 gledatelja.