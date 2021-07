U novijoj povijesti Hajduka nije bilo ovakve euforije tijekom jednog prijelaznog roka još početka 2005. godine i dolaska Nike Kranjčara na Poljud, gdje je tadašnjeg kapetana Dinama dočekalo 5000 razdraganih navijača.

Zadržavanje Livaje i Kalinića, angažman Krovinovića, Mlakara, Lovrencsicsa, Vukovića.., povratak Eduoka, Sahitija, Dellove... napuhao je veliki val optimizma među simpatizerima Hajduka, koji naslov prvaka i europske skupine predugo čekaju. U normalnim okolnostima navijači bi već danima slagali koreografije, vladala bi potraga i jagma za ulaznicama, a Poljud bi sutra bio krcat, bez obzira što je suparnik malo poznati i neatraktivni kazahstanski Tobol.

U povijesnim knjigama je zapisano kako se prije dvije godine na jednako neatraktivnoj Gziri, koju je Hajduk u prvom susretu na Malti k tome svladao 2-0, okupilo 18.236 gledatelja, a godinu prije na Slaviji iz Sofije čak 26.103 gledatelja. Nije tajna da mnogi navijači Hajduka koji ne žive u Splitu i Dalmaciji ljetne praznike planiraju po europskim utakmicama, kao što nije čudno ni da je baš tijekom ljeta Poljud uglavnom uvijek dobro popunjen, a jedine slabije posjete na europskim utakmicama su kad je Hajduk zbog problema s Ultrom i travnjakom prisilno morao igrati u Dugopolju, gdje je kapacitet ograničen na svega 5000 mjesta.

No sva ta silna ljubav i euforija, koja bi u normalnim okolnostima sutra napunila Poljud do vrha, na žalost svih nas ispuhat će se na problemu korona virusa. Mnogi navijači nisu se iz razno-raznih razloga spremni cijepiti, a drugi ne mogu ili pak ne žele izdvojiti 80 kuna za testiranje, koje je skuplje i od same ulaznice za navijačku tribinu, a i treba u redu čekati satima.

Hajduk je nešto više od 24 sata prije utakmice prodao 3000 pretplata i nešto više od 7000 ulaznica, a nadaju se da bi se sutra na Poljudu moglo okupiti oko 15.000 gledatelja. Svakako vrijedi napomenuti da je među pripadnicima Torcide prevladao stav kako je Hajduk važniji od svega, i oni bi se sutra u velikom broju trebali pojaviti na sjeveru Poljuda i davati ton navijanju od prve do zadnje minute. Danas su u tom smislu poslali i javni proglas "Nema te mjere koja će me odvojiti od tebe", a uoči utakmice će se svi okupiti i na otvaranju tematskog parka "Za sva vrimena" u koji će biti postavljene i pločice s 1.000 imena sudionika projekta otkupa dionica.

Ulaznice će se na dan utakmice prodavati po cijenama od 60 kuna na navijačkim tribinama, 80 i 150 kuna na istoku i zapadu, do 350 kuna u VIP loži. Cijene dječjih ulaznica su od 10 do 75 kn, s tim da za ovaj susret vrijede pretplate za tekuću sezonu.

Tih 15-ak tisuća gledatelja, koliko ih se očekuje sutra na Poljudu, u svakom je slučaju premalo za Hajdukove standarde, pogotovo kad se uzme u obzir da navijači jako dugo nisu mogli na stadion, a do sada nisu imali ni priliku uživo u jednoj službenoj utakmici vidjeti vrlo ozbiljnu i atraktivnu momčad u stvaranju. Teško je to prihvatiti, još teže razumjeti, no i to je današnji svijet u kojem živimo.

No na stranu posjet, najviše nas sve skupa ipak intrigira koliko ova nova momčad može i je li trener Jens Gustafsson imao dovoljno vremena posložiti je i uigrati. Prije svih Lovrencsicsa, koji je stigao prije desetak dana, i Krovinovića koji je odradio svega dva treninga s momčadi. Lovrencsics će sigurno zaigrati, a i Krovinović bi se trebao naći među 23 igrača u zapisniku, vjerojatno će i zaigrati barem jedno poluvrijeme, naravno, ako ga Gustafsson bude trebao, jer Hajduk ima velikih problema u veznom redu.

- Prvo kolo je uvijek teško, nismo uspjeli doći do pobjede protiv Lokomotive, moramo nešto naučiti iz ovoga i biti spremni za Tobol - poručio je strateg Hajduka nakon dvoboja u Zagrebu.

Nije tajna da je Hajduk sve karte u prvom dijelu sezone bacio na Europu, proboj u skupine Konferencijske lige nameće se kao imperativ, kako bi se vratio optimizam među navijače i samopouzdanje među igrače, ali još i važnije, vratila financijska stabilnost narušena zbog pandemije korona virusa, ali i velikim ulaganjima u aktualnu momčad. Sutra je prvi test, nadajmo se da će ga Hajduk uspješno položiti. U prvom redu radi kluba, a onda i zbog momčadi i navijača koji predugo čekaju....