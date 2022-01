Korona virus opet je ušao u svlačionicu prve momčadi Hajduka, zbog velikog broja pozitivnih, a neslužbeno je riječ o ukupno desetak igrača koji treniraju s prvom momčadi te nekoliko osoba iz kluba, u pitanju je i planirani odlazak na pripreme u Portugal.

Od kraja prošle godine u covid protokolu bila su najmanje četvorica igrača, na početku ove godine su im se priključila najmanje petorica novih, a sutra bi trebali biti poznati i najnoviji rezultati testiranja te konačan broj zaraženih, nakon čega će vodstvo kluba donijeti i definitivnu odluka o planiranom odlasku na pripreme u Portugal.

Sreća u nesreći je da su među onima koji su prvi zaraženi uglavnom bili stariji igrači koji se već oporavljaju, a u drugom valu mlađi koji manje igraju, tako da se na Poljudu nadaju da bi na koncu ipak mogli odraditi drugi dio priprema prema planu. No kako eksplozija korona brojki u Splitu i okolici nakon božićnih i novogodišnjih praznika ne jenjava, a nije zaobišla ni Hajduk, pitanje je hoće li sve ostati na ovih desetak zaraženih ili će se virus širiti i dalje.

Na Poljudu već razmatraju i rezervne opcije za pripreme, prva je odlazak u Istru, gdje će se ove godine pripremati sva tri domaća konkurenta, Dinamo, Rijeka i Osijek, a ako ni ta varijanta ne bude moguća, aktivirat će se neka treća, moguće i opcija odlaska u Postira na otoku Braču, gdje se Hajduk zbog pandemije korona virusa pripremao i prošle godine.

No problem Postira je odigravanje utakmica, nema adekvatnih protivnika kao što ih ima u Istri, a pogotovo u Portugalu, gdje je Hajduk već ugovorio prijateljske oglede sa Servetteom, Slavijom i Ajaxom. Štoviše, u planu im je bio i izravni prijenos ogleda s eminentnim klubom, s kojim su početkom '90-ih igrali četvrtfinale Lige prvaka, no sada je i to dovedeno u pitanje. Trebali su igrati i sa Celticom, no zbog nepovoljne epidemiološke situacije škotski velikan je otkazao put u Portugal.

Hajduk je pripreme započeo 3. siječnja, u planu je bilo da momčad otputuje u Portugal 8. siječnja, a prvi susret nastavka prvenstva čeka ih već 29. siječnja kada gostuju u Šibeniku. Gdje će se za njega pripremati još uvijek se ne zna, ali odluka će morati biti donesena vrlo brzo, vjerojatno već sutra, jer kombi s opremom bi trebao krenuti prema Portugalu. Za subotu popodne bilo je planirano da na pripreme otputuje i veći dio momčadi, naknadno bi im se priključivali igrači koji su bili pozitivni u "prvom valu" korone, a koji se već pomalo oporavljaju i započinju s treninzima.

Na žalost, korona se i ove godine umiješala u planove Hajduka i zasigurno će utjecati i na nastavak sezone. Ono što je definitivno dobra vijest je da za sada nijedan igrač nema težih simptoma i da mogu vrlo brzo, odmah po izlasku iz izolacije, započeti s lakšim treninzima.