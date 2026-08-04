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OVO MU SE NEĆE SVIDJETI

Na pomoćnom terenu Hajduka osvanula poruka za Garciju...

Piše Jakov Drobnjak,
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Na pomoćnom terenu Hajduka osvanula poruka za Garciju...
Varaždin: Utakmica SuperSport HNL 1. kolo, NK Varaždin - HNK Hajduk | Foto: Igor Soban/PIXSELL
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Kaos u Hajduku: poraz od Varaždina, debakl na Cipru i jedna poruka Garciji. Pritisak na stratega splitske momčadi sve više raste

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Hajduk je izgubio na otvaranju HNL-a od Varaždina 2-1 na gostovanju. Prije toga je i na Cipru izgubio 4-0 i tako prosuo prednost od dva gola s Poljuda pa će nastaviti europski put u Konferencijskoj ligi. Navijači "bijelih" nezadovoljni su početkom sezone, a krivnja sve više pada na trenera Gonzala Garciju.

Varaždin: Utakmica SuperSport HNL 1. kolo, NK Varaždin - HNK Hajduk
Varaždin: Utakmica SuperSport HNL 1. kolo, NK Varaždin - HNK Hajduk | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Odlučio je Marka Livaju ostaviti na klupi u prvim europskim utakmicama, a njihov raniji sukob na pripremama podijelio je navijače. Pritisak je sve veći, ulazak u sezonu je loš, a sada je stigla i prva "otvorena" poruka treneru Hajduka. Na pomoćnom treneru Poljuda osvanuo je natpis "Garcia, go home!" (Garcia, idi kući). Poruka koja dodatno naglašava da je Garcia izgubio povjerenje dijela navijača. 

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Garciju je oštro kritizirao i Hrvoje Vejić u emisiji na MAXSport televiziji.

-  Ne vidim da Hajduk ima momčad koja će se dignuti. Kapetana momčadi si totalno degradirao. Igrača koji je apsolutna legenda kluba, koji je napravio brojeve koje nitko nikad neće napraviti. Degradirao si ga jer je napadač koji ne igra obranu. Strašno. Onda igrača koji je doveden kao najbolje krilo stavimo da igra glavnog napadača jer dobro igra obranu. Za glavnog igrača obrane dovedemo igrača koji je super, a ne zna igrati obranu. Lijevog beka koji ima najbolji centaršut u ligi stavimo na zadnjeg veznog gdje nema pojma što radi. Jel to ta filozofija? To je ideja koju mi domaći ne razumijemo jer eto sve što je sa strane je bolje - rekao je Vejić o Garciji.

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Komentari 3
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