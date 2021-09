Izrazito poznata u svijetu sveučilišnog sporta, Međunarodna veslačka regata Sveti Duje stigla je do svog premijernog izdanja u mjesecu rujnu, a ukupno 19. izdanja od svog početka. Iako je primarno svibanj rezerviran za ovaj spektakl, iznimno ove godine, u subotu, 25. rujna, centar grada Splita bit će domaćin pravom veslačkom spektaklu.

Na Rivi će se natjecati europska veslačka krema: legende Oxforda, Cambridgea i Splita, zatim zlatna i brončana olimpijska posada iz 2000. godine, odnosno osmerci Velike Britanije i Hrvatske, a posebnu, studentsku notu natjecanja, naglasit će sprint dvoboj između Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Splitu. Ovogodišnji Rowing festival edition, zbog epidemioloških mjera i želje da nam osmerci Cambridgea i Oxforda budu gosti u svibnju 2022., a radi se o istoj veslačkoj sezoni, oni će propustiti nadolazeću utrku. Riva će 25. rujna okupiti legende veslačkog sporta, ekipe koje su osvajale i osvajaju brojna europska i svjetska priznanja, ali prije svega ih veže neraskidiva emocija i ljubav prema Regati Sveti Duje i gradu Splitu.

Kroz godine održavanja ove uspješne manifestacije Regata je postigla izniman brand i status u svijetu te se afirmirala kao prepoznatljiva sportsko-turistička atrakcija koja uvelike pridonosi međunarodnoj promociji Splita i Sveučilišta u Splitu. Naši redoviti gosti su vrhunski stručnjaci iz niza sektora, od investicijskog do medicinskog, i upravo oni i njihova lojalnost prema Regati Sveti Duje, iznjedrili su premijerno izdanje međunarodne konferencije fokusirane na poveznicu amaterskog sporta, profesionalnih karijera i poslovnog svijeta; Sport shaping careers 2021. koja ove godine ima naziv Lessons from the boat.

Promocija Hrvatske u međunarodnoj poslovnoj mreži je nešto u čemu se ova Regata posebno ističe. Centralna pozornica bit će “najlipša Riva na svitu“, a 17. godinu u nizu program će otvoriti Utrka legendi, odnosno legendarni osmerci Oxforda, Splita i Cambridgea. Zatim je na rasporedu sprint dvoboj između Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Splitu, koji je zadnji put održan na otvaranju Jaruna, davne 1987. godine.

Za “šlag na kraju torte“, uslijedit će utrka legendarnih osmeraca, osvajača olimpijskog zlata i bronce na Olimpijskim igrama 2000. godine, odnosno sučelit će se ekipe Velike Britanije i Hrvatske. Ujedno, ovo je izvanredna prilika za obilježiti 21. obljetnicu od olimpijskog finala i povijesnog trenutka za hrvatski sport. Svi se sjećamo Sydneyja 2000. godine i trenutka kad se hrvatski osmerac okitio brončanim odličjem.