'Na rubu sam živaca, izluđuje me svaka sitnica, pa čak i kći'

Tenisači i tenisačice bit će na prisilnom odmoru najmanje do 7. lipnja. To sigurno nije ono što su željeli, a iako do povratka na teren treba proći još dva i pol mjeseca, neki su sad već prilično osjetili što znači život u karanteni.

Serena Williams, na primjer, polako gubi živce zbog takvog načina života.

- Sad sam u izolaciji već dva tjedna i svaka me sitnica izluđuje. Na rubu sam živaca. Kad god netko kihne ili kašlje, poludim. Ne družim se ni s kim, a pod time mislim i na svoju kćer - izjadala se Amerikanka.

- Ona zakašlje, ja se naljutim i pogledam je ispod oka. Upozna onu ljutu Serenu, a ja se pitam je li s njom sve u redu, što mogu učiniti. Jednostavno ne znam što i umjesto da sam opuštena, pod enormnim sam stresom.

Ne uspije li ga početi kontrolirati, za njezinu kći Alexis Olympiju to baš i neće biti najsretniji dani jer ljuta Serena nije baš najbolje društvo koje bi si netko poželio u izolaciji...

