Na SP-u u obaranju ruku deset prvaka kategorija iz Hrvatske

Svjetski kup u obaranju ruku održao se proteklog vikenda u zagrebačkom hotelu Westin. Osim domaćinstva, Hrvatska je imala i odlične predstavnike koji su bili najbolji u deset kategorija. Osim po 32 seniorske kategorije, natjecanja su bila organizirana i za juniore te osobe s invaliditetom.

Viktorio Sović je do 105 kilograma slavio u konkurenciji obje ruke. Križevačka obitelj Kogl opet je bila odlična - otac Dražen slavio je u kategoriji do 75 kilograma lijevom rukom, dok je sin Marko u konkurenciji do 90 kilograma slavio u konkurenciji obje ruke. Luka Drokan, inače europski prvak, slavio je u stajaćoj konkurenciji osoba s invaliditetom do 75 kilograma s obje ruke, dok je Josip Francki Novak u juniorskoj konkurenciji iznad 75 kilograma s obje ruke te Novak Francki u kategoriji početnika preko 85 kilograma lijevom rukom.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Tu su bile i zvijezde sporta poput Amerikanca Sargisa Stepanjana i Bugara Mitka Petrova, a pažnju je plijenio i 207 centimetara visoki te 120 kilometara teški div sinjske krajine Josip Poleš U otvorenoj kategoriji slavio je Talijan Manuel Battaglia protiv sunarodnjaka Thomasa de Marchija.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Za one koji su htjeli sudjelovati, a nisu uključeni u sport, održano je natjecanje otvorenog tipa te su se okupljeni mogli iskušati na profesionalnom stolu.