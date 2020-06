Tu poruku nitko ne\u0107e uklanjati silom kao \u0161to jest onu u Splitu na zgradi u Sinjskoj ulici.\u00a0\u010cim se u Gradskom poglavarstvu doznalo za to, zid je ekspresno prebojan te je \"tim \u010dinom splitska Gradska uprava jo\u0161 jednom potvrdila da ne tolerira govor mr\u017enje ni prema kome\".

Na splitski grafit stigao odgovor iz Zaboka: 'Đokoviću, da dugo živiš, to nam je želja. Hvala ti!'

Najmanje kaj ja mogu. Nije sprej, ali je kreda u boji. U skladu s imenom! Da me ne u'apse. Ljudi, nemojte mrziti i biti zli, poručila je autorica poruke prvom tenisaču svijeta

<p>Na sramotan, uvredljiv i morbidan grafit koji je u četvrtak osvanuo u Splitu dan kasnije stigao je - odgovor iz <strong>Zaboka</strong>. Puno ljepši.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Uvredljivi grafit Đokoviću u Splitu</strong></p><p>- Da dugo živiš, to nam je želja. Pozdrav iz Zaboka! Hvala ti! Đokoviću, živi - stoji u poruci koju je kući napisala<strong> Bojana Birač</strong>.</p><p>- Najmanje kaj ja mogu. Nije sprej, ali je kreda u boji. U skladu s imenom! Da me ne u'apse. Ljudi, nemojte mrziti i biti zli - poručila je autorica poruke prvom tenisaču svijeta.</p><p>Tu poruku nitko neće uklanjati silom kao što jest onu u Splitu na zgradi u Sinjskoj ulici. Čim se u Gradskom poglavarstvu doznalo za to, zid je ekspresno prebojan te je "tim činom splitska Gradska uprava još jednom potvrdila da ne tolerira govor mržnje ni prema kome".</p><p>Đoković je samo jedan od zaraženih na turniru u Zadru uz svoju suprugu Jelenu, a pozitivni na testu bili su i <strong>Grigor Dimitrov, Borna Ćorić,</strong> dva kondicijska trenera, Viktor Troicki...</p><p>Bivši hrvatski košarkaš <strong>Dino Rađa</strong> također je među onima koji su dali podršku Đokoviću.</p><p>- Nevjerojatna je količina sranja po Novaku ovih dana. Natjecanje 'ko će ga više pokenjat. Čovik je napravija sve da pomogne nama Hrvatima da se promoviramo i da pokušamo spasit bar dio sezone - poručio je Rađa.</p>