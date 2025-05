Na Svjetski kup dolazi i Červar: Organizaciju hvale osvajači olimpijskih i svjetskih medalja

Tek što su se iz Sportskog centra Ribnjak iselili košarkaši, omiški sportski objekt pune rukometni veterani. Od 21. do 25. svibnja Omiš će ugostiti osmo izdanje Masters Handball World Cupa, najvećeg svjetskog turnira za veteranske rukometašice i rukometaše, koji okuplja preko 2.000 sudionika iz 19 država. Nastavak je ovo impresivnih brojki koje rastu iz godine u godinu, od 2017. godine kada je projekt krenuo u Omiš je stiglo 314 ekipa (198 muških i 116 ženskih) iz 29 država i s pet kontinenata, Europe, Azije, Afrike, Južne i Sjeverne Amerike.

- Svake godine dobivamo upite iz sve udaljenijih krajeva svijeta – u prošlim izdanjima imali smo ekipe od Čilea do Egipta, a ove godine nam dolaze natjecatelji iz Argentine, Brazila, Tunisa… Naravno, i gotovo svih europskih zemalja - ističe organizator turnira Mario Čaljkušić.

Ove godine na rivijeru stiže više od 70 ekipa u ženskoj i muškoj konkurenciji, a zbog velikog interesa sudionika dio njih bit će smješten i izvan Omiša – u Dućama, Ruskamenu, Brelima i Makarskoj. Očekuje se da će ukupno biti ostvareno oko 12.000 noćenja, dok će zajedno s upravo završenim veteranskim košarkaškim turnirom i Kampom rukometnih golmana koji se održava u lipnju ta brojka porasti na oko 20.000 noćenja.

- Posebna vrijednost tih brojki je što su ostvarene u predsezoni, a raduje nas i što je vrijednost naših projekata prepoznalo i Ministarstvo turizma i sporta te Vlada Republike Hrvatske, koja nas podržava kao jednu od najznačajnijih sportskih manifestacija u zemlji te nas je uvrstila u sustav velikih sportskih manifestacija, što nam je osiguralo financijsku i svaku drugu potporu - dodaje Čaljkušić.

Brojke su doista fascinantne, ali još su fascinantnije najave sljedećih događanja:



- Tjedan dana nakon završetka košarkaškog turnira otvorili smo prijave za iduću sezonu i već imamo desetak rezervacija. Prijave za ovogodišnji rukometni turnir zatvorili smo u prosincu prošle godine zbog toga što više nije bilo mjesta, dok je kapacitet Kampa rukometnih golmana već popunjen za 2026. godinu, iako se ovogodišnje izdanje održava tek za mjesec dana. Imamo velike planove, ali nažalost i ograničavajući faktor – infrastrukturu. Dvorane i kapacitet hotelskog smještaja u predsezoni više nisu dovoljni. Što se tiče kapaciteta i mogućnosti naše organizacije, bez problema bismo poduplali dosadašnje brojke, u Omiš ili neki drugi grad doveli bismo i 5.000 sudionika po manifestaciji, ali želimo zadržati postojeću kvalitetu, čak je i unaprijediti, ali to je jako teško.

Rukometni veterani ovo natjecanje ne shvaćaju olako – mnogi se za turnir pripremaju mjesecima, a ozbiljnost i strast prema igri potvrđuju i neobični primjeri.



- Neću biti neskroman ako kažem da su naši logotipi, suveniri, pehari i medalje među najljepšima, a to potvrđuju i primjeri da su ih neki natjecatelji čak i tetovirali na svojim tijelima. To dovoljno govori o emocionalnom značaju koji ovaj turnir ima za njegove sudionike - otkriva nam Čaljkušić i dodaje:

- Za mnoge je ovo najveće natjecanje u životu, prilika da zaigraju protiv bivših svjetskih i olimpijskih prvaka, i da ih pobijede i osvoje medalje i pehare. Često nam putem društvenih mreža šalju i videa svojih treninga, doista se ovo natjecanje shvaća jako ozbiljno, što uostalom potvrđuje i kvaliteta rukometa...

Organizacija ovako velikog događaja zahtijeva veliki tim i uigranu logistiku, jer natjecatelji su smješteni na tri lokacije, igra se u tri sportske dvorane, a u četiri dana odigrat će se više od 150 utakmica. Sudionicima je osiguran smještaj, prijevoz i prehrana u hotelima visoke kategorije te profesionalno vođeno natjecanje, a brigu o svemu vodi velik broj stručnih ljudi koji sudjeluju u organizaciji.

- Nije presudan broj ljudi uključenih u organizaciju, koliko njihova kvaliteta. Dugi niz godina ista grupa ljudi radi na svim našim manifestacijama, i to se pokazalo kao ključno. Imaju iskustva, jako dobro znaju svoje zadaće, i zbog toga sve savršeno i funkcionira. Natjecatelji u Omiš dolaze zbog rukometa i zbog ljepota ovog dijela Hrvatske, ali i zbog dobre zabave i savršene organizacije. Naš primarni cilj je da se svi dobro provedu i sigurno vrate svojim kućama i obiteljima, jer samo zadovoljni gosti vraćaju se i sljedeće godine, a to je kod nas uobičajeno. Kad vam riječi pohvale za organizaciju upute sportaši koji su sudjelovali na Olimpijskim igrama, svjetskim i kontinentalnim natjecanjima, onda to svakako ima posebnu težinu.

Turnir je tijekom godina postao i važno društveno događanje, uz večernja druženja, glazbu uživo i bogat zabavni program, manifestaciju su ranijih godina otvarali rukometni velikani poput Patrika Ćavara, Slavka Goluže, Nikše Kaleba... Ove godine posebni gost bit će Lino Červar, legendarni bivši izbornik hrvatske rukometne reprezentacije, koji će svečano otvoriti natjecanje te predstaviti svoju novu knjigu "Rukomet – put do vrha i tajne uspjeha".

- Mario me već godinama zove na otvaranje turnira, ali uvijek mi nešto iskrsne... Ove godine dolazim sigurno – datum sam odavno rezervirao, čast mi je biti dio ove lijepe priče, pogledati utakmice, družiti se s ljudima koji vole rukomet i koji su pisali povijest našeg sporta, ali i predstaviti svoju novu knjigu. Vidimo se u Omišu - rekao je Červar.

