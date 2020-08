'Na utakmici sam dao 6 golova, a da sam bio u jačem klubu od Belupa išao bih na SP 2002.'

Legendarni napadač Slaven Belupa Marijo Dodik postigao šest golova na prvoligaškoj utakmici s Varteksom! Bilo je to 21. listopada 2000. u Koprivnici, konačan rezultat 7:1.

<p>Bravo, dečki, tako se igra, govori povišenim glasom u kojem se osjeća zadovoljstvo kako rade na treningu kadeti Slaven Belupa, koje trenira 46-godišnji, Marijo Dodik, najbolji strijelac HNL-a u klupskoj povijesti koporivničkog prvoligaša.</p><p>Svi ljubitelji nogometa sjećaju se stasitog napadača koji još drži rekord HNL-a po broju golova na jednoj utakmici. Legendarni Dodik zabio je šest golova na prvoligaškoj utakmici s Varteksom! Bilo je to 21. listopada 2000. u Koprivnici, konačan rezultat 7:1.</p><p>- Kako se ne bih sjećao. Utakmicu sam otvorio s prva četiri gola i zaključio s posljednjim. Nakon moja četiri u strijelce se ubacio moj dobar prijatelj i suigrač igrati Renato Jurčec a počasni za Varteks zabio je Zoran Kastel. Sudac Darko Feljan njima je isključio Šimunića i Karića, nama Crnca. Pet puta moja žrtva bio je Danijel Mađarić. Nas je vodio Mladen Frančić, njih Ivan Katalinić. Zaista čudna utakmica – tihim glasom nam priča o rekordu lige koji stoji još od 2000. godine. </p><p>S 83 gola na desetom je mjestu vječnih strijelaca HNL-a.</p><p>- Uključujući domaći i međunarodni kup u dresu „farmaceuta“ zabio sam okruglo 100!</p><p> Luka Bonačić podigao ih je rezultatski, a pod Mladenom Frančićem imali su niz od 14 susreta bez poraza. Podsjeća da je, osobno, najuspješniji bio od 2000. do 2003.</p><p>- Bio sam među kandidatima za A reprezentaciju, bio sam na širem popisu za SP 2002. u Japanu i Južnoj Koreji, no tadašnji izbornik Mirko Jozić ipak me nije pozvao. Valjda i zato što je Slaven usprkos svemu mali klub… U sezoni 2000./2001. dugo sam bio prvi po efikasnosti, na kraju sa 17 golova završio odmah do Tome Šokote (20).</p><p>Po pet golova a u 90 minuta utakmice Prve lige zabili su <strong>Goran Vlaović</strong> (12. prosinca 1993. Croatia-Pazinka 10:1) i<strong> Andrej Kramarić</strong> (9. studenoga 2014. Rijeka-Lokomotiva 6:0).</p><p>- Kramarić je zabio pet zaredom, šestoga je zabio Josip Ivančić. Tada sam igrao za županijskog ligaša Bratstvo iz Kunovca i našalio se kako bih, da me Krama stigao, opet otišao među profesionalce i postavio novi rekord!</p><p>Dodik je karijeru počeo u Željezničaru, bio je jedan od najdarovitijih klinaca u Sarajevu. </p><p>- Željo je uvijek težio nadigravanju i stoga je puno nas postiglo značajne karijere. Najdalje je otišao moj prijatelj Elvir Baljić koji je obukao dres Real Madrida. Imali smo fantastičnog trenera Nenada Starovlaha, za kojeg ću kazati da je bio uz bok čuvenog Ante Mladinića, tvorca poznate Hajdukove škole. Uz sve smo bili dobra klapa, a to dokazuje i činjenica da i danas smo u vezi jer imamo svoju grupu i često se čujemo.</p><p>Reći će da je Sarajlija i da nije došlo do rata vjeruje da bi ta generacija Želje, koja je već i tada skretala pozornost na sebe, ostavila velik trag. No, rat, nije nikome brat. Tako je i naturalizirani Podravac, Dodik, koji u glavnom gradu Podravine je gotovo više vremena nego u rodnom Sarajevu, dres i kopačke zamijenio uniformom HVO-a braneći grad.</p><p>Nakon što je u Sarajevu sklopljeno kakvo takvo primjere, Dodik je uzeo zavežljaj i odlučio da krene put nogometne afirmacije. S 21-dnom godinom (rođ.18.2.1974.) Dodik je napustio Grbavicu otišao u Mechelen, potom u Sakaryaspor. U Belupu se skrasio 1998. Za skoro deset sezona nanizao je 228 ligaških nastupa i 109 zgoditaka u kupu i prvenstvu. Od čega 84 u prvenstvu Hrvatske čime je na 9. mjestu vječne lige strijelaca.</p><p>Po dolasku u Koprivnicu postao je strah i trepet protivničkih obrana i jedan od najcjenjenijih napadača u našoj ligi. Stoga ne ćudi sto su najveća dva domaća kluba Dinamo i Hajduk poduzimali sve kako bi Marijo stigao u njihove redove. Hodočastili su i u ono vrijeme po Koprivnici prvi ljudi Hajduka iz Splita, Ivica Šurjak i njegov kolega iz zagrebačkog Dinama, Velimir Zajec. No, uvijek je zapelo na dogovoru klubova.</p><p>- Hajdukov zastupnik Ivica Šurjak ovdje je dolazio četiri godine zaredom. Dolazio je i Dinamov direktor Velimir Zajec. Bio sam blizu Torinu, Udineseu, Reggiani. Možda i najbliže kojem južnokorejskom prvoligašu. Ništa od toga, ispriječila se previsoka odšteta. Da nije, profitirali bismo i ja i Slaven</p>