Na vaganje u hrvatskom, a na trening u - hokejskom dresu

Dan uoči borbe ritual je uvijek isti: povučem se, razgovaram sam sa sobom, ne volim društva, a ja i moj trener Yousef Hassan odradit ćemo lagani sparing, a trener Pedro Diaz mislit će da spavam.

Opušten je i raspoložen Filip Hrgović uoči desete borbe karijere. Naravno - i najteže. Eric Molina ima bogatu karijeru, teške borbe, gubio je od svih suparnika iz vrha (Wilder, Joshua, Breazeale), opasan je udarač..., ali forma, ambicije obojice boksača, kao i kladionice (1,05 na Hrginu pobjedu) jasno sugeriraju da će se Filip iz Saudijske Arabije vratiti s omjerom 10-0.

Dva dana uoči borbe Hrgović je jedan trening odradio u - hokejaškom dresu!? Na prsima znak Panthersa, na leđima ime Bjugstad. Riječ je o Nicku Bjugstadu, Filipovu vršnjaku, koji je već osam sezona u NHL-u (99 golova u 445 utakmica), od prošle je godine igrač Pittsburg Penguinsa, ali je prije toga šest godina igrao za Florida Pantherse. Gdje se mogao upoznati s Hrgovićem za vrijeme Filipovih priprema u Miamiju.

A na službeno vaganje dan uoči borbe izišao je u - hrvatskom dresu.

Foto: Matchroom Boxing

Foto: Matchroom Boxing

Dva sata nakon što Hrgović odradi posao, u ring Diriyah Arene, u ring Diriyah Arene ući će Anthony Joshua i Andy Ruiz. Britanac je na vaganje došao sa slušalicama, a prvak Ruiz sa sombrerom i uz glazbu iz Rockyja.

- Zauzet ću centar. Ponekad ne morate trčkarati okolo po ringu... Upitao sam Ruiza, 'Kako da te pobijedim?' On je odgovorio, 'Pa trebao bi se kretati'. No trebam i napadati, više se angažirati, ali i to napraviti na pametan način. Naravno da moram iskoristiti i svoje prednosti, a to su doseg ruku i kretnje. No, moj boksački stil nije onakav kakav ima prestrašeni borac, već kakav ima pametni borac - govorio je Joshua.

Foto: Nick Potts/Press Association/PIXSELL

Ruiz je otkrio dio svoga plana za borbu:

- Želim da bude ljutit i da se razmaše u ringu, želim da uđe s takvim stavom zbog toga što ću ja biti smiren i u potpunosti ću znati što trebam napraviti u ringu. Ne mogu reći da sam ja njegova crna mačka, ali mogu ustvrditi kako njegov stil apsolutno odgovara mojemu i mislim kako će ovo biti jednak meč poput našeg prvog.

- Mislim kako će fino boksati otprilike četiri ili pet rundi, sve dok ja ne podignem pritisak i krenem ga pogađati u tijelo te kombinirati. Nije dovoljno dobar da me može kretanjem unazad izbjegavati punih 12 rundi. Tri mjeseca smo dodatno radili na tome i spreman sam odraditi posao. Mnogi su se pitali što se dogodilo s Joshuom, gdje je bio problem? Zapravo je sve stvar mog stila. Uspio sam izdržati njegove udarce i odraditi svoj posao.