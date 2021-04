Roger Federer i Rafael Nadal su trenutačno najbolji tenisači po osvojenim Grand Slam titulama. Imaju ih po 20, dok je Novak Đoković na dvije manje. Srpski je tenisač nedavno oborio rekord po najviše provedenih tjedana na vrhu ATP ljestvice, a sljedeći mu je izazov prestići spomenute rivale po broju GS-ova.

Prvi reket svijeta bi matematički to mogao ostvariti već ove godine, no uz stare rivale morat će pobijediti i 'mlade lavove'. U prvom redu tu su Tsitsipas, Rubljov i Medvjedev.

Ipak, 'bog' zemlje Rafa Nadal vjeruje da on to može jer 'živi' za rekorde.

- Uživam u onome što radim, sretan sam što igram tenis. Naravno da želim osvojiti više 'slamova', u to nema sumnje. Novak je više opsjednut time, fokusiraniji - rekao je Nadal za Metro i dodao:

- Ne mislim to na negativan način. Ne, on je koncentriraniji na te stvari, znače mu mnogo i sve ostalo; uvijek govori o tim rekordima i svaka mu čast. Ipak, to nije moj pristup teniskoj karijeri. Imam zdravu ambiciju. Da nemam, nikada ne bih bio u poziciji u kojoj sam sada.

Zatim je pojasnio što za njega znači uspjeh i koji je 'recept' imao za dosadašnju karijeru.

- Samo idem dalje, nastavljam raditi ono što radim i trudim se biti u poziciji da uživam na Touru i da postignem što je više moguće. Izuzetno sam zadovoljan karijerom koju imam. Bio sam već zadovoljan i prije nekoliko godina, ali nisam manje motiviran zbog toga. Ipak, nisam frustriran ako izgubim na jednom turniru, pokušavam drugačije pristupiti stvarima.

Roland Garros počinje 24. svibnja, a ukoliko ga osvoji, to će mu biti 14. naslov na francuskom Grand slamu, dok je primjerice legendarni Amerikanac Pete Sampras toliko titula osvojio na sva četiri Grand Slama.

- Da, znam da su neki brojevi ludi, nikada nisam mogao ni sanjati da ću ih ostvariti. Istovremeno, nikad nisam imao mnogo vremena razmišljati o brojevima. Nadam se da ću, kad završim karijeru, imati više vremena analizirati te stvari. Sada sam samo usredotočen na to da nastavim u istom ritmu. U tenisu sve brzo ide, nema mnogo vremena da se razmišlja o uspjesima. Znam da sam na zemlji uvijek imao uspjeha u karijeri, ali sad je nova godina, razmišljam samo o treningu i mečevima.

Za kraj se osvrnuo na rivalstvo s Đokovićem i Federerom, koje je svu trojicu tjeralo na pomicanje granica budući da su se međusobno motivirali da napreduju i osvajaju naslove.

- Naravno, kada imaš velike protivnike ispred sebe, to pomaže, jer ti ucrtava jasan put u vezi s tim što treba napraviti kako bi postao bolji. Ipak, želim misliti, i zaista vjerujem da je tako, da je moja motivacija znatno veća od igrača koji su ispred mene. Igramo samo za sebe, svoj tim, svoje navijače, svoju obitelj. Ne za druge, zar ne? Ne za moje rivale - rekao je za Metro i dodao:

- Moj pristup je da pokušavam uvijek postati bolji tenisač, jer sport razumijem na taj način. Razumijem ga kao odlazak na trening da se nešto unaprijedi. Ne zato što moram da budem bolji jer imam Rogera i Novaka ispred sebe, želim misliti da ja tako razmišljam jer tako razumijem sport.