Nakon što je Nadal u svoja prva dva meča u Monte Carlu izgubio samo pet gemova, u četvrtfinalu ga je Rubljov u potpunosti nadigrao. Rus je nakon osvojenog prvog seta sa 6-2 vodio i sa 4-2 u drugom te imao "break-lopte" za 5-2, no Nadal je uspio osvojiti četiri gema zaredom i izboriti treći set. No, nije mogao i do preokreta protiv iznimno raspoloženog Rusa (6-2, 4-6, 6-2).

Rubljov će u polufinalu igrati protiv Norvežanina Caspera Ruuda koji je ranije u peta u četvrtfinalu svladao pobjednika Monte Carla iz 2019., kada je turnir posljednji put odigran, Talijana Fabija Fogninija sa 6-4, 6-3.

U drugom polufinalu igrat će Britanac Daniel Evans, koji je svladao Belgijanca Davida Goffina sa 5-7, 6-3, 6-4, te Grk Stefanos Tsitsipas kojemu je Španjolac Alejandro Davidovich Fokina predao susret nakon prvog seta koji je završen sa 7-5 u korist Grka.

REZULTATI ČETVRTFINALA:

Daniel Evans (VB) - David Goffin (Bel/11) 5-7, 6-3, 6-4

Stefanos Tsitsipas (Grč/4) - Alejandro Davidovich (Špa) 7-5 - predaja

Andrej Rubljov (Rus/6) - Rafael Nadal (Rus/3) 6-2, 4-6, 6-2

Casper Ruud (Nor) - Fabio Fognini (Ita/15) 6-4, 6-3