Nadal: Moram popraviti svoj život. Ne znam kad ću se vratiti

Nije bio to onaj Rafa Nadal (36) na kojeg smo svi naviknuli. Falilo je eksplozivnosti i žestine u njegovim forhendima, previše je griješio i djelovao umorno. Kao da nije duhom na terenu. Nije bio na svojoj razini, a američki tenisač Francis Tiafoe je to iskoristio i došao do pobjede karijere.

Tiafoe je nakon tri i pol sata teniske bitke slavio protiv velikog Rafe 3-1 (6-4. 4-6, 6-4, 6-3) na krilima gromoglasne podrške i prošao u četvrtfinale US Opena.

Nadal se vratio na teniski teren prije dva tjedna u Cincinnatiju kada ga je pobijedio Borna Ćorić, a prije toga nije igrao gotovo dva mjeseca zbog ozljede trbušnog zida koju je zadobio na Wimbledonu. Ostavio je traga na njemu, jednostavno to nije bilo to. Mentalno i fizički.

Što zbog duge pauze, ali i nekih problema u privatnom životu. Španjolski mediji pisali su nedavno kako njegova trudna supruga Xisca mora na hitnu operaciju zbog komplikacija, no nije bilo naznačeno o čemu je točno riječ. On je za to doznao dok je bio u SAD-u, što je očito utjecalo na njega i nije se mogao koncentrirati samo na tenis gdje mentalna snaga dolazi najviše do izražaja. Također, Marca je prije tjedan dana objavila kako je Nadal svoju suprugu prevario sa Shakirom prije 12 godina. Šuškanja je mnogo, ali što je pravi uzrok njegova pada, zna samo on.

- Moram se vratiti kući i popraviti stvari, život. Ne znam kad ću se vratiti. Pokušat ću se psihički spremiti. Vratit ću se kada osjetim da sam spreman. Dobro sam trenirao prije tjedan dana. Ali, kada je počelo natjecanje, moja je razina pala, to je istina. Možda zbog mentalnih problema zbog svega što se dogodilo posljednjih mjeseci. Ne znam, možda, ali nema veze - rekao je misteriozni španjolski tenisač koji ne želi otkriti o čemu je riječ.

Rafa je tako završio put na posljednjem Grand Slamu. Sezona ubrzo završava i sada ima priliku posvetiti se sebi i svojoj obitelji te se sljedeće sezone vratiti još jači.

- Na kraju se dogodilo to da sam došao u osminu finala US Opena i nastupio protiv igrača koji je bolji od mene. I zato imam avion za povratak kući. On je odigrao dobar meč, a ja loš. I to je to, zar ne? Nisam dovoljno dugo držao visoku razine igre, nisam bio brz, a on je vrlo rano udarao lopticu koju nisam uspijevao vratiti. Tenis je često sport u kojem je važno postaviti se. Ne uspiješ li, moraš biti vrlo, vrlo brz i jako mlad. A ja to više nisam, moji udarci moraju biti bolji. Svaka mu čast, bio je bolji od mene - priznao je sportski Nadal.

I dalje mu Đoković puše za vratom na vječnoj listi, Rafa ima jedan Grand Slam naslov više i vidjet ćemo hoćemo li na Australian Openu gledati obojicu. Osim što je ostao bez prilike da pobjegne Novaku, sigurno je kako se Nadal neće vratiti na vrh ATP ljestvice. Ispadanjem prvoplasiranog Medvjedeva, tu priliku dobili su Ruud i Alcaraz koji ulaskom u finale mogu zauzeti tron.



