Nadal: Nemaš pojma koliko ćeš nam nedostajati dragi Andy...

Andy Murray činio je veliku četvorku 'zlatne ere' svjetskog tenisa zajedno s Novakom Đokovićem, Rogerom Federerom i Rafom Nadalom.

Nemali šok izazvao je u Australiji kada je na konferenciji za novinare kazao da na kraju sezone, a možda i prije, završava tenisku karijeru. Murray se posljednjih dvadesetak mjeseci mučio s ozljedom kuka.

[video: 1203271 / Murray u suzama objavio kraj karijere]

Murray: Ovo je neizdrživo

Murrayev izljev emocija uslijedio je nakon pitanja jednog od novinara kako se osjeća, s obzirom na ozljedu s kojom se dugo bori. Andy je pokušao odgovoriti, ali nije mogao suspregnuti suze. Nakon neuspješnog pokušaja da nešto kaže, ustao je i izašao iz dvorane. Vratio se nakon nekoliko minuta i rekao:

- Ne, nisam dobro. U strašnim sam bolovima i to traje već gotovo dvadeset mjeseci. Napravio sam sve da izliječim taj kuk, ali ništa ne pomaže. Bolje sam nego prije šest mjeseci, ali i dalje me jako boli.

- Moram stati, ne mogu više igrati i misliti kad će bol prestati. Planirao sam eventualno igrati još par mjeseci do Wimbledona jer je to turnir na kojem bih se želio oprostiti, ali iskreno ne znam hoću li moći izdržati do tada, trpjeti ovu bol još četiri, pet mjeseci. Da, Australian Open bi mogao biti moj zadnji turnir. Velika je šansa da je ovo moj kraj.

- Razmišljam o operaciji, ali ne da se vratim tenisu nego kako bih si olakšao svakodnevni život, kako bih mogao normalno obuvati cipele, oblačiti čarape bez bolova - kazao je Murray koji je išao i kod psihologa, a njegovo obraćanje javnosti šokiralo je brojne tenisačice i tenisače.

Nadal: Jako ćeš nedostajati

Posebno emotivan bio je Rafael Nadal koji je s Murrayem odigrao nekoliko velikih mečeva. Španjolac je bio uspješniji sa 17 pobjeda, a sedam puta slavio je Škot.

Rafael Nadal of Spain hugs Andy Murray of Great Britain after defeating him during the Rogers Cup at the Rexall Centre at York University on July 26, 2008 in Toronto, Ontario, Canada. pic.twitter.com/pIzf12JZiI — Thank you Andy (@AndyThank) 11. siječnja 2019.

- Nemaš pojma koliko ćeš nam nedostajati dragi Andy. Ti si primjer sjajnog sportaša i još bolje osobe - napisao je veliki Rafa na svom Instagramu, a pridružili su mu se i drugi.

Juan Martin Del Potro je napisao:

- Ne mogu ni zamisliti kakvu tugu i bol sada osjećaš. Nadam se da ćeš nadići to. Zaslužuješ se umiroviti po svojim uvjetima. Kako god bude: "Volimo te Andy" - napisao je popularni Delpo koji je i sam imao velikih problema s ozljedama.

Oglasio se i njegov bivši trener Ivan Lendl:

- Andy je uvijek ostavljao srce na terenu i s njim imam zaista sjajne uspomene. Počašćen sam što sam bio dio njegovog tima i što sam mu pomogao da ostvari najveće moguće ciljeve - kazao je Lendl.

Murraya je nahvalio i Grigor Dimitrov.

Tennis will come to an end for us all but the friendships will last a lifetime. What you’ve done for the sport will live on forever. I’m hoping for a strong and healthy finish for you, my friend! @andy_murray pic.twitter.com/Bcs0cdllJp — Grigor Dimitrov (@GrigorDimitrov) 11. siječnja 2019.

- Naši teniski okršaju postat će stvar prošlosti, ali to neće biti kraj našeg prijateljstva. Ono što si učinio u sportu ostat će zapisano zauvijek. Drži se, prijatelju - napisao je bugarski tenisač.

My thoughts are with @andy_murray and I really hope we continue to see you fighting on court so you can retire on your own terms. Get well soon... Tennis is better with you. pic.twitter.com/0z1401hKXe — Kevin Anderson (@KAndersonATP) 11. siječnja 2019.

Poruke podrške napisali su mu i Kevin Anderson, Nick Kyrgios, Jo Konta, Andrea Petković i mnogi drugi...