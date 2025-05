Nadal se u suzama oprostio od Roland Garrosa. S njim su bila i trojica teniskih velikana...

Od tenisa se 2024. službeno oprostio Rafael Nadal. Ipak, da bi ga se kako treba poslalo u mirovinu, nedostajao je posljednji pozdrav s njegovog najdražeg turnira, Roland Garrosa. I to se napokon dogodilo ovu nedjelju. Pred krcatim Philippe Chatrierom, "kralj zemlje" dobio je ovacije, pridružili su mu se najveći rivali i nije uspio sakriti emocije.

Foto: Gonzalo Fuentes

Nevjerojatan rekord ima Nadal na Roland Garrosu. Na turniru ima omjer 112-4, a osvojio ga je rekordnih 14 puta. Nitko ni jedan turnir nije osvajao više nego Nadal turnir u Parizu. Jedna od najljepših sportskih priča odigravala se na Roland Garrosu svih tih godina Nadalove dominacije. Prošle je godine odigrao svoj zadnji meč na turniru i u prvom kolu izgubio od Aleksandra Zvereva. Nije bilo smisla da se takva legenda na takav način isprati sa svog najdražeg borilišta, tako da je na prvi dan ovogodišnjeg turnira napravljena svečana ceremonija.

Foto: Gonzalo Fuentes

Cijeli stadion nosio je majice s natpisom "Merci, Rafa", a navijači su čak podigli i malu koreografiju na kojoj su podsjetili sve koliko je puta Nadal osvojio turnir. Naravno, ovu priliku uveličali su i posebni gosti i najveći Nadalovi rivali: Roger Federer, Andy Murray i Novak Đoković.

- Namučili ste me na terenima kroz sve ove godine, ali i uživao sam pomicati svoje granice kako bih se mogao nadmetati s vama. No, na kraju dana i tenis je samo igra, a to što se svi ovdje zbog mene puno mi znači, znači mi sve. I to je poruka svijetu da je moguće biti dobri prijatelji iako smo veliki suparnici na terenima, da se možemo maksimalno boriti, ali istovremeno respektirati jedni druge. I na kraju ostvarili smo svoje snove, postali smo tenisači - rekao je Rafa pun emocija.

Foto: Lisi Niesner

Foto: Lisi Niesner

U govoru se još zahvalio i svojoj obitelji, roditeljima, supruzi te ujaku i treneru Toniju. Francuzi su napravili i prigodan film o Rafinom putu u Parizu te "kralj zemlje" nije uspio zadržati suze.

Foto: Denis Balibouse

Francuski teniski savez i čelni ljudi Roland Garrosa odlučili su zauvijek ostaviti Nadalov trag na terenu. Izradili su posebnu ploču s otiskom njegove tenisice koja će vječno stajati uz teren kao podsjetnik na najvećeg igrača turnira. Nadal je tako doslovno ostavio neizbrisiv trag na Roland Garrosu, ali u čitavoj povijesti tenisa.