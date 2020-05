'Nadao sam se da će netko iz kluba reći da ostajem u Barci'

'Vatreni' majstor Ivan Rakitić bez pardona je prozvao predsjednika Barcelone Josepa Bartomeua u programu uživo radijske postaje Cope i poručio mu da ga slobodno nazove oko novog ugovora.

Naravno da je, kad je Raketa u pitanju, već godinu dana vruća tema novi ugovor s Barcom. Sadašnji mu ističe u ljeto sljedeće godine, a Ivan je na Nou Campu već šest godina.

Dok se Barca premišlja, glasine ga povezuju sa nizom drugih klubova iz Primere, Serie A i Premiershipa.

- Naravno da sam već naviknut na to da se moje ime svugdje pojavljuje i to nije ništa novo. Već je dvije-tri godine tako. Ali ja kad potpišem ugovor onda ga mislim odraditi do kraja. Ali želim i igrati! - pričao je Rakitić u eter radija Cope.

- Ni trener, ni predsjednik... Nitko nije razgovarao sa mnom. Nitko mi u klubu nije rekao 'Ivane, više nam ne trebaš'. Ja želim razmišljati samo o Barceloni, ali u ovim okolnostima ako se pojavi neka dobra ponuda onda ću biti prisiljen razmišljati i o tome.

Nakon šest godina i 16 trofeja s Barcelonom (među kojima i jedna Liga prvaka sa njegovim golom u finalu te četiri španjolska naslova i dvije titule svjetskog klupskog prvaka) sjajni je hrvatski veznjak očekivao malo više poštovanja.

- A da, nadao sam se da će se netko iz kluba ipak oglasiti, da će netko reći 'Rakitić? On ostaje u Barceloni'. Ali, predsjednik Bartomeu ne govori ništa. Ni meni, ni medijima. Pa... Ako ovo sluša, možda me i nazove. Ja sam čovjek s kojim se uvijek može lijepo razgovarati. Da, bilo bi lijepo da me predsjednik mog kluba nazove - rekao je Rakitić uživo u radijski program glasovite španjolske postaje.

