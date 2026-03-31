Nagrada stigla na već poznatu adresu! Luka Vušković ponovno igrač mjeseca u Bundesligi

Piše Domagoj Vugrinović,
Nagrade pored Vuškovića uspjeli su ugrabiti samo dvojica igrača. Ovom se izdvojio na vrhu poretka i ima dvostruko više od prvog pratitelja Yacouba Diomandé iz RB Leipziga

Luka Vušković (19) nastavlja dominirati u njemačkoj Bundesligi i potvrđivati status jednog od najvećih mladih talenata europskog nogometa. Mladi stoper hrvatske reprezentacije, koji se nalazi na posudbi u HSV-u iz Tottenhama, po četvrti je put proglašen najboljim mladim igračem mjeseca.

Vušković je nagradu osvajao u rujnu, listopadu, siječnju i ožujku, čime se uvjerljivo izdvojio ispred konkurencije. Njegova dominacija dodatno dobiva na težini jer su preostale nagrade podijelila samo dvojica igrača - Yacouba Diomandé iz RB Leipziga, koji je slavio u prosincu i veljači, te Ibrahima Maza iz Bayer Leverkusena, koji je bio najbolji u studenome.

Mladi hrvatski branič tako ima dvostruko više priznanja od najbližeg pratitelja, što jasno pokazuje koliko se istaknuo ove sezone. Njegove igre nisu prošle nezapaženo ni među navijačima, koji na društvenim mrežama sve češće ističu njegov potencijal i već ga svrstavaju među najvrjednije mlade igrače u Europi. To potvrđuje i najpoznatija stranica za vrijednost igrača Transfermarkt koja je nakon ažuriranja podataka procijenila njegovu vrijednost na astronomskih 60 milijuna eura. Pojedini navijači otišli su i korak dalje te procjenjuju da bi njegova tržišna vrijednost uskoro mogla premašiti 70 milijuna eura.

Sjajnu klupsku formu Vušković je prenio i na reprezentaciju. Trenutačno se nalazi s hrvatskom reprezentacijom u Orlandu, gdje će u srijedu u ranim jutarnjim satima igrati protiv Brazila. Upravo u ovom reprezentativnom ciklusu postigao je i svoj prvijenac za Hrvatsku, zabivši protiv Kolumbije.

