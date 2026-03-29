'VISI' IM OSTANAK U LIGI

Što nakon Tudora? Tottenhamu prijeti golem financijski udarac, a sudbinu kluba prati i Hrvat

Piše Petar Božičević,
Foto: VIOLETA SANTOS MOURA/REUTERS

Igor Tudor više nije trener, ali što sad? Sedam utakmica istine za ostanak u Premier ligi, upitna budućnost kluba, a Luka Vušković sa zanimanjem prati rasplet situacije u matičnom klubu

Igor Tudor više nije trener Tottenhama. Vijest je to koja se najavljivala posljednjih dana, s obzirom na rezultate londonskog kluba. Ipak, "spursi" su i dalje u jako teškoj situaciji. 

Apsolutni fokus kluba je na ostanku u Premier ligi, to je jasno. Trenutačno je Tottenham 17. u Premier ligi sa 30 bodova, jednim više od 18. West Hama koji je "ispod crte", a to dovoljno govori o ozbiljnosti situacije. 

Foto: Sofascore za 24sata

Tottenham do kraja sezone igra protiv Sunderlanda u gostima, Brightona doma, Wolverhamptona u gostima, Aston Ville u gostima, Leedsa doma, Chelseaja u gostima te Evertona doma. Raspored po mjeri - ni prelagan ni pretežak. Ipak, "pijetlovi" pod hitno moraju preokrenuti momentum!

Foto: JAIMI JOY/REUTERS

Naime, posljednju ligašku pobjedu Tottenham je zabilježio 28. prosinca 2025., dakle prije tri mjeseca! Tada je osvajač Europske lige iz prošle sezone pobijedio Crystal Palace (0-1), a nakon toga je nanizao 13 utakmica bez pobjede u Premier ligi. 

Što ako Tottenham ispadne?

Osim reputacijskog rizika koji je golem te odlijeva kvalitetnih igrača, klubu prijeti i ogroman financijski udarac. Tottenhamu prijeti čak 288 milijuna eura gubitka ako ispadne u Championship, prenose engleski mediji. Bio bi to veliki udarac za klub, kojeg bi napustilo i pregršt kvalitetnih igrača. 

Foto: Paul Childs/REUTERS

Treba spomenuti i Luku Vuškovića (19), čija budućnost također ovisi o Tottenhamovom raspletu sezone. Hrvatski stoper je igrač "spursa" na posudbi u HSV-u, a ako ispadnu iz lige, njegov odlazak je neminovan, uz znatno nižu cijenu od tržišne. Vuškovića ionako želi "pola Europe" i svakako je vrlo upitno hoće li se vraćati u Tottenham ili napraviti transfer bez obzira na ostanak ili ispadanje "spursa", ali sigurno je da mladi stoper jednim okom prati događanja u matičnom klubu. 

Foto: Paul Childs/REUTERS

Treba spomenuti i jedan od glavnih razloga Tottenhamovog sunovrata sezone, a to su ozljede. Izvan terena su ključni igrači poput Madissona, Kuluševskog, Bentancura, Bissoume, Kudusa, a na kalvariju sa zdravljem nadovezala se i nedisciplina kapetana Cristiana Romera te čudnjikavi potezi potentnog stopera Mickyja van de Vena. 

Raspored do kraja sezone

Sunderland - Tottenham 12.04.

Tottenham - Brighton 18.04.

Wolverhampton - Tottenham 25.04.

Aston Villa - Tottenham 02.05.

Tottenham - Leeds United 09.05.

Chelsea - Tottenham 17.05.

Tottenham - Everton 24.05.

