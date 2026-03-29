Što nakon Tudora? Tottenhamu prijeti golem financijski udarac, a sudbinu kluba prati i Hrvat

Igor Tudor više nije trener Tottenhama. Vijest je to koja se najavljivala posljednjih dana, s obzirom na rezultate londonskog kluba. Ipak, "spursi" su i dalje u jako teškoj situaciji.

Apsolutni fokus kluba je na ostanku u Premier ligi, to je jasno. Trenutačno je Tottenham 17. u Premier ligi sa 30 bodova, jednim više od 18. West Hama koji je "ispod crte", a to dovoljno govori o ozbiljnosti situacije.

Tottenham do kraja sezone igra protiv Sunderlanda u gostima, Brightona doma, Wolverhamptona u gostima, Aston Ville u gostima, Leedsa doma, Chelseaja u gostima te Evertona doma. Raspored po mjeri - ni prelagan ni pretežak. Ipak, "pijetlovi" pod hitno moraju preokrenuti momentum!

Naime, posljednju ligašku pobjedu Tottenham je zabilježio 28. prosinca 2025., dakle prije tri mjeseca! Tada je osvajač Europske lige iz prošle sezone pobijedio Crystal Palace (0-1), a nakon toga je nanizao 13 utakmica bez pobjede u Premier ligi.

Što ako Tottenham ispadne?

Osim reputacijskog rizika koji je golem te odlijeva kvalitetnih igrača, klubu prijeti i ogroman financijski udarac. Tottenhamu prijeti čak 288 milijuna eura gubitka ako ispadne u Championship, prenose engleski mediji. Bio bi to veliki udarac za klub, kojeg bi napustilo i pregršt kvalitetnih igrača.

Treba spomenuti i Luku Vuškovića (19), čija budućnost također ovisi o Tottenhamovom raspletu sezone. Hrvatski stoper je igrač "spursa" na posudbi u HSV-u, a ako ispadnu iz lige, njegov odlazak je neminovan, uz znatno nižu cijenu od tržišne. Vuškovića ionako želi "pola Europe" i svakako je vrlo upitno hoće li se vraćati u Tottenham ili napraviti transfer bez obzira na ostanak ili ispadanje "spursa", ali sigurno je da mladi stoper jednim okom prati događanja u matičnom klubu.

Treba spomenuti i jedan od glavnih razloga Tottenhamovog sunovrata sezone, a to su ozljede. Izvan terena su ključni igrači poput Madissona, Kuluševskog, Bentancura, Bissoume, Kudusa, a na kalvariju sa zdravljem nadovezala se i nedisciplina kapetana Cristiana Romera te čudnjikavi potezi potentnog stopera Mickyja van de Vena.

Raspored do kraja sezone

Sunderland - Tottenham 12.04.

Tottenham - Brighton 18.04.

Wolverhampton - Tottenham 25.04.

Aston Villa - Tottenham 02.05.

Tottenham - Leeds United 09.05.

Chelsea - Tottenham 17.05.

Tottenham - Everton 24.05.