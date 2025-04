Najavljivao je ulazak u HNL pa napadao HNS, sad su mu igrači bez plaće. Tko je Ivan Komak?

Ivan Komak ušao je u hrvatski nogomet s velikim ambicijama koje su ubrzo zasjenile kontroverze, sramotne izjave i, u posljednje vrijeme, očaj njegovih igrača. Čovjek koji se poslovno uzdigao do vlasništva Osječke pivovare, a potom i prvog čovjeka nogometnog kluba Zrinski Osječko 1664, nikoga nije ostavio ravnodušnim. Njegov put od skromnih početaka preko preuzimanja posrnulog pivarskog diva do ulaska u nogometne vode s megalomanskim najavama osvajanja titule prvaka Hrvatske s minimalnim budžetom, pa sve do kluba na rubu gašenja, s igračima izbačenim iz stanova, govori o nevjerojatnim usponima i još bržim, gotovo filmskim padovima.

Velike ambicije, bizarni planovi i nogometni san

Komak je u nogomet ušao, kako sam često ističe, iz strasti koja datira još iz 1973. No njegov ozbiljniji angažman veže se uz NK Zrinski, klub iz malog mjesta Jurjevac Punitovački, koji je pod njegovim vodstvom preseljen u Osijek i preimenovan u Zrinski Osječko 1664, jasno povezujući klub s njegovim drugim poslovnim projektom, Osječkom pivovarom.

Zrinski je postao Komakov osobni projekt za dokazivanje, platforma za demonstraciju njegove vizije i, kako se kasnije pokazalo, izvor stalnih sukoba. Prošle sezone klub je bio na samom pragu ulaska u najviši rang hrvatskog nogometa, no u izuzetno tijesnoj završnici prvenstva, obilježenoj i nekim sudačkim kontroverzama, titulu je nakon pobjede u izravnom duelu u zadnjem kolu odnio Šibenik. Komak je tada grmio na Hrvatski nogometni savez i suce, ne birajući riječi, sramotno ih optužujući za organiziranu krađu i osvetu prema njemu osobno.

- Ovo je bezobraština. Ja ću tražiti izuzeće ovog suca. Ali on ima još dvije godine suđenja i zato su njega dali jer on može sutra biti razriješen. To je sve danas napravljeno. I moji prijatelji Osječani podvili su rep. Sve to ide od Kustića i vrha HNS-a. To je moralo biti. Ja sam rekao da ću ih mijenjati i mijenjat ću ih. Neću odustati. Nagodinu ću biti prvak opet. Sve znam sada. Treba očistiti gamad. Ići ćemo po županijama, ovaj vrh treba skinuti. Gledajte, mi smo treći na svijetu. Nemamo poligona, nemamo ništa, šta mi imamo? Nemamo suca na Svjetskom prvenstvu. Pa kako ćemo imati s ovakvim suđenjem? Tko smo? Čitav svijet zna da smo lopovi. Zbog ovoga će Hrvatska proći loše na Europsku prvenstvu. Sve se to vraća. Ne možete vi jednoga gaziti tek tako. Mi imamo divnu reprezentaciju, ali kako radimo, netko to mora platiti - grmio je Komak.

Potpisan ugovor o suradnji Veleučilišta Karlovac i Osječke pivovare | Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Unatoč tom udarcu, nije se dao smesti. Štoviše, poraz kao da je dolio ulje na vatru njegovih ambicija. Uoči ove sezone, najavljivao je ne samo osvajanje Prve NL, već i demonstraciju sile, pohod na naslov prvaka s čak 15 bodova prednosti, "u inat HNS-u i svima koji im podmeću nogu". Tvrdio je da će njegov Zrinski, jednom kada uđe u HNL, pomesti konkurenciju i osvojiti naslov prvaka Hrvatske s nikad manjim budžetom u povijesti lige.

Čak je prijetio i selidbom kluba u Zagreb ako ne postigne zadovoljavajući dogovor s gradom Osijekom oko korištenja stadiona Gradski vrt, pokazujući spremnost na radikalne poteze. Njegov cilj bio je bez sumnje megalomanski:

- Ulazak u prvu ligu i odmah u prvoj sezoni lov na prvo mjesto. Ne može se opstati bez europskog novca, morat ćemo izboriti Europu. Sanjam Ligu prvaka sa svojim klubom. Volio bih jednog dana biti i predsjednik HNS-a, s reprezentacijom biti na krovu svijeta - govorio je za 24sata.

Vjera kao štit, mise kao obveza i otvoreni rat s HNS-om

Komakov javni nastup i vođenje kluba bili su snažno prožeti pozivanjem na vjeru i Boga, što je često koristio kao objašnjenje ili opravdanje za svoje poteze. Prilikom dovođenja trenera Mate Neretljaka, njegova izjava bila je vrlo direktna i ilustrativna:

- Tjednima sam tražio rješenje, nisam spavao. Molio sam se Bogu da mi pomogne pronaći pravog čovjeka za našu viziju, i On mi je poslao Matu! To je Božja providnost!

Ta vjerska komponenta, međutim, dobila je bizarnu i kontroverznu dimenziju kada su igrači u svom kasnijem priopćenju o neisplaćenim plaćama otkrili frapantnu pojedinost. Naveli su kako ih je uprava, na čelu s Komakom, tjerala na obavezne odlaske na mise svaki petak, "što smo mi igrači ispoštovali čak i ne svojom voljom", dok istovremeno, kako su ogorčeno ustvrdili, uprava nije ispoštovala niti jedan jedini financijski ili ugovorni dogovor prema njima.

U jednom je intervjuu navodno izjavio kako su mu iz HNS-a "preko posrednika otvoreno tražili novac da bi Zrinski bio prvak", što je HNS oštro demantirao. Ironično, upravo je Komakova Osječka pivovara, tada pod brendom Osječko 1664, samo nekoliko godina ranije, 2021. godine, bila jedan od sponzora HNS-ovih sudaca, što cijelom sukobu daje dodatnu dimenziju. Zbog stalnih kritika, optužbi i osjećaja nepravde, Komak je u više navrata prijetio istupanjem kluba iz lige, a jednom je prilikom iznio i bizarno proročanstvo:

- Zapamtite što vam kažem, Hrvatska se neće plasirati na Svjetsko prvenstvo - rekao je za Sportalo.

Osijek: Presuda Komakovima zbog malverzacija s isplatom dividendi u Pivovari Osijek | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL (ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA)

Financijski kolaps, očaj igrača i gašenje sna

Samo godinu dana nakon što se klub borio za ulazak u elitni rang hrvatskog nogometa, Zrinski se našao na samom dnu Prve NL, suočen s potpunim financijskim kolapsom i realnom prijetnjom gašenja. San o tituli prvaka s dva milijuna eura pretvorio se u noćnu moru. Već najesen prošle godine znakovi nadolazeće katastrofe bili su vidljivi kada je klub otpustio trenera Matu Neretljaka kojega mu je, kako je rekao Komak, Bog poslao. Početkom godine sporazumno je raskinuo ugovor s Antom Vukušićem, jednim od najzvučnijih pojačanja.

Kulminacija je uslijedila u travnju kad su igrači, iscrpivši sve druge mogućnosti, uputili dramatičan apel za pomoć, otkrivajući razmjere katastrofe. U potresnom priopćenju tvrdili su da od početka kalendarske godine nisu primili nijednu plaću. Opisali su kako im je uprava prvo nudila isplatu samo 50 posto dugovanja, da bi kasnije taj postotak smanjila na "mizernih 25 posto, uz navodnu prijetnju da ako to ne prihvate, neće dobiti baš ništa.

Naveli su kako stanarine za unajmljene stanove nisu podmirene mjesecima, zbog čega su neki od njih doslovno izbačeni na ulicu i prisiljeni spavati kod suigrača koji su imali više sreće ili vlastiti smještaj. Njihove molbe upravi da im se pokriju barem osnovni troškovi života, poput hrane i režija, glatko su odbijene. Klub je, prema njihovim riječima, ostao bez fizioterapeuta (koji također mjesecima nije bio plaćen), bez čistačica i osoba zaduženih za pranje sportske opreme, pa su igrači sami morali prati svoje dresove i plaćati prijeko potrebne masaže i troškove rehabilitacije od ozljeda iz vlastitog džepa, kojeg ionako nije bilo.

Unatoč tome što im je, kako tvrde, iz kluba više puta rečeno da novca ima, predsjednik Komak im je na jednom od sastanaka navodno grubo poručio: "Ne dam vam ni eura!". Zbog svega toga igrači ne putuju na utakmicu protiv Opatije, javno se ispričavajući protivničkom klubu i navijačima, te navodeći kako im je iz uprave poručeno da će se sljedeće utakmice igrati samo ako se pojavi novi investitor.

Sam Komak je u ranijim izjavama djelomično priznao da financijska situacija u klubu nije dobra, ali je glavnu odgovornost uporno prebacivao na vanjske faktore. Tvrdio je da je sudačka organizacija isključivi krivac za loše rezultate momčadi, a posljedično i za financijske probleme koji su nastali zbog nemogućnosti ostvarenja sportskih ciljeva i privlačenja investitora. Njegova smjena s mjesta direktora kluba još u rujnu 2024. očito nije riješila dubinske strukturne i financijske probleme, već je bila samo kozmetička promjena koja nije zaustavila strmoglavi pad.

Kontroverza kao konstanta

Priča Ivana Komaka i NK Zrinski Osječko 1664 služi kao ogledni primjer kako se spoj velikih, nerealnih ambicija, kontroverznog i autoritarnog vodstva ispunjenog bombastičnim izjavama i kroničnog nedostatka realnog financijskog plana može u vrlo kratkom roku pretvoriti u potpuni sportski i financijski kolaps. Od gromoglasnih najava europskih uspjeha, osvajanja titula s minimalnim ulaganjima i najave o Ligi prvaka, preko ranih odlazaka ključnih figura poput Vukušića i Neretljaka, do slike igrača koji nemaju za osnovne životne potrebe i kluba pred gašenjem, nevjerojatno je kratak, buran i na kraju tužan put.

Dok se klub sada bori za goli ostanak, a njegova budućnost visi o koncu, Ivan Komak ostaje upamćen kao jedna od najkontroverznijih figura u novijoj povijesti hrvatskog nogometa. Klub koji je trebao postati prvak sada je na koljenima, a lekcija o opasnostima nerealnih obećanja i lošeg upravljanja ostaje opomena svima.