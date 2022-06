Najbizarnija oštećenja Stanley Cupa: Bacali ga s krova u bazen, palili ga, djeca mokrila u njemu

Hokejaši Colorado Avalanchea su pod vodstvom Kanađanina hrvatskih korijena Joea Sakica osvojili treću titulu NHL prvaka u nizu pobijedivši dvostrukog branitelja naslova Tampu Bay Lightning s 2-1.

Nakon što je istekla posljednja minuta, na ledu je uslijedila euforija i veliko slavlje pobjedničke momčadi usred čega su uspjeli oštetiti kultni Stanley Cup i to samo nekoliko minuta nakon što su ga osvojili.

Nicolas Aube-Kubel držeći pokal u rukama, klizao je prema suigračima koji su pozirali za slavljeničko slikanje nakon čega je zajedno s trofejom pao a led. Na snimci se vidi da je na dnu pokala ostalo udubljenje.

Međutim, ovo nije prvi put da je pokal najprestižnije hokejaše lige na svijetu nastradao. Oštećen je i prošle godine prilikom proslave drugog uzastopnog naslova Tampe. Pat Maroon izgubio je ravnotežu te je udubio pokal. Prilikom pada pao je na leđa i zaradio ozljedu, a za sve je okrivio kišu i klizave uvjete.

Trofej se dodjeljuje od 1892. godine, a od tada su ga igrači više puta oštetili. Naime, praksa je da svaki od igrača pobjedničke momčadi dobije pokal na 24 sata nakon čega ga prosljeđuje drugome. Igrači se u žaru slavlja ne suzdržavaju zbog čega je kultni pokal više puta završio na popravku.

Nakon osvajanja naslova s Oilersima 1987. godine, Mark Messier u noćnom klubu partijao je s navijačima pri čemu je jako oštetio pokal.

Hokejaš Starsa Craig Ludwig 1999. godine napravio je veliku zabavu doma, a navodno je Guy Carbonneau bacio pokal s kuće u bazen. S obzirom na to da baš i nije bio precizan, pokal nije pao u bazena nego je udario u rub.

Tijekom slavlja Detroita 1998. godine, Kris Draper stavio je kćer u pokal, što je na prvu bila i slatka ideja dok ga nije iskoristila kao WC. Isto je napravio i sin Red Kellyja kada je za slikanje pozirao u pokalu.

Davne 1957. Rocket Richard pokal je iskoristio kao čašu, ali s obzirom na to da teži više od 15 kilograma, okrnjio je dva prednja zuba.

Godine 2008. pokal je pao sa stola kafića u kojem su Detroit Red Wingsi slavili naslov pa su ga ispravljali čekićem.

Sylvain Lefebvre se odlučio za drugačiju proslavu s pokalom pa je tako isti donio na krštenje kćerkice.

Vjeruje se da Stanley Cup nije napustio Sjevernu Ameriku do 1996. godine kada je Peter Forsberg u Švedsku donio trofej. Bilo je to prvo prekooceansko putovanje za prestižni pokal.

Prvi Slovenac koji je zaigrao u NHL-u, Anže Kopitar, pehar je donio u Sloveniju nakon što je s LA Kingsima osvojio naslov prvaka. Kopitar ga je 'provozao' po Bledu te je pored roditeljske kuće doručkovao pahuljice.

Stanley Cup doživio je i svojih filmskih pet minuta slave. Luc Robitaille ga je odveo do znaka Hollywooda, vozio se u Universal Studios Hollywood, a čak je sudjelovao i na Rose Bowl Paradi 2008. godine kada su se Anaheim Ducks okrunili titulom prvaka.

Sezona 1940./41. bila je velika za New York Rangerse. Osim što su osvojili Stanley Cup, klub je isplatio hipoteku na Madison Square Gardenu. Kako bi proslavili, Rangersi su ugovor od hipoteke zapalili u pokalu zbog čega je počeo gorjeti, a vatru su ugasili urinom. Neki kažu da je to razlog zbog čega je momčad morala čekati do 1994. da ponovno osvoji Stanley Cup.

