Najbolja golmanica Hrvatske: Sada u Irskoj radim u praonici

Vozila sam se na razgovor za posao u Beli Manastir. Bilo je ledeno, skliznula sam s ceste i doživjela prometnu nesreću. I tad mi je puknuo film. Rekla sam si da ne želim ovako više živjeti, s 900 kuna kao golmanica Osijeka i bez svijetle budućnosti. Odlučila sam otići. Javila sam sestri Mireli (37), koja živi u Irskoj, da mi odmah kupi avionsku kartu, rekla je Mia Pirić (20).

Još 24. veljače branila je za Osijek, a tjedan dana kasnije čistila je apartman u Irskoj.

Za čišćenje 100 eura

- Sjela sam u avion s 200 eura, no znala sam da mi nema druge. Rekla sam si: ‘Ili ćeš otići ili nećeš imati ništa’. Preko prijatelja sam pronašla taj posao i već sam radila drugi dan nakon što sam došla u Saggart, predgrađe Dublina. Zaradila sam 100 eura, a još sam dvaput dolazila prije nego što sam našla sadašnji posao - istaknula je Mia.

Premda je četiri godine bila prva golmanica Osijeka, koji je već 11 sezona zaredom nedodirljivi hrvatski prvak, Mia je s 20 godina tek bila na početku svoje nogometne karijere. A njezin san da postane najbolja na svijetu ugašen je zapravo već na početku.

- Netko bi možda pomislio da kao standardna golmanica najbolje nogometne momčadi Hrvatske imam 3000 kuna ili više, no nije baš tako. Dobijem 600 kuna za prijevoz od Čepina do Osijeka i još 300 kn kao nekakvu plaću - kaže Mia.

Šokirani u klubu

Znala je da uz igranje nogometa mora negdje i raditi, no nigdje nije mogla naći posao.

- Predala sam valjda više od 200 molbi, no ništa. Odgovore uglavnom nisam dobivala, a oni koji su mi nešto i poslali napisali su da sam prekvalificirana. Pa kako sa srednjom trgovačkom školom mogu biti prekvalificirana za prodavačicu?! Mama i tata kupili su mi polovni auto da mogu ići na treninge i na eventualni posao, no onda se dogodila ta nesreća 26. veljače. Auto je potpuno uništen, no nasreću, dečko i ja smo dobro prošli, bez nekih ozbiljnih ozljeda - ispričala je Mia.

U četvrtak je odradila prvi dan na novom poslu u Irskoj.

- Bilo je vrlo naporno, radila sam punih 10 sati, od devet do 19. Fizički je vrlo teško, a imamo tri pauze od 15 minuta. Taman da nešto stignete prigristi. Nema previše praznog hoda, stalno ste u pokretu - kaže Mia.

Posao? Praonica.

- Nemam ništa protiv toga. Moj posao je stavljati jastučnice, posteljinu i stolnjake u stroj koji ih opegla i posloži. Ta kompanija u kojoj sam se zaposlila surađuje s čak 450 hotela, hostela i restorana. Radim četiri dana po 10 sati, a onda sam tri dana slobodna. Tjedno zaradim 400 eura - istaknula je Mia.

Otišla s dečkom

Mama je zaplakala kad sam odlazila. Govorila je: ‘Što ću ja sad? Dvije kćeri već su mi u inozemstvu, a sad ideš i ti’. Znam da joj je teško, no nisam imala izbora, istaknula je Mia.

Prva golmanica Osijeka više nije htjela da je roditelji uzdržavaju.

- Pa nemaju ni oni novca. Tata je u mirovini, prima 2000 kuna, a mama je nezaposlena. Prije koju godinu je preboljela rak, a imala je i moždani. Znači, nas troje moralo je živjeti s 2900 kuna. Ma to nije život nego preživljavanje - kaže Mia.

Već prije su je zvale sestre Mirela (37) i Maja (31) da dođe u Irsku, odnosno Njemačku.

- Izabrala sam Irsku jer si Njemačku još ne mogu priuštiti. Plan mi je u Irskoj raditi dva mjeseca, a onda krenuti prema Njemačkoj. Problem je što se ne mogu preseliti k sestri Maji, koja ima dvoje djece, jer prema propisima u tom stanu ne smije stanovati pet ili šest ljudi. Da bih unajmila stan, treba mi 1500 eura - kaže Mia.

U Irskoj neće trenirati nogomet, premda u susjedstvu ima tri kluba.

- Treniram sama, trčim svaki dan i održavam formu. To mi je za sada dovoljno - rekla je.

U ŽNK Osijeku bili su šokirani kad im je Mia javila da odlazi u Irsku.

- Poslala sam treneru SMS, napisala sam mu da se ne ljuti, a on nije mogao vjerovati. Našli smo se sutradan, pitao me zašto idem pa sam mu sve objasnila. Poželio mi je sreći i rekao da mu ne vraćam opremu dok ne budem sigurna da više neću braniti za Osijek - istaknula je Mia.

Opremu je zadržala, no malo je vjerojatno da će ponovno stati na gol najbolje hrvatske ženske nogometne ekipe.

- Ne znam što donosi sutra. Vidjet ćemo za dva mjeseca kad istekne ovo vrijeme koje sam si dala u Irskoj - kaže.

Mnogo joj nedostaju suigračice, koje joj se javljaju svaki dan.

- Jako mi je teško baš zbog njih. Neću ih moći preboljeti, uvijek su bile uz mene, kad god je bilo potrebno. Zovu me, a ja im pričam kako je u Irskoj, što radim... - rekla je Mia.

U Irsku ipak nije otišla sama. Na put pun neizvjesnosti otišla je s dečkom Branimirom (20). I on je ostavio nogomet kako bi u inozemstvu za sebe stvorio bolju budućnost.

- On je nogomet igrao više rekreativno... Dvije godine smo u vezi, a nadam se da će i on uskoro početi raditi. Čeka da mu se jave iz agencije, a trebao bi raditi u skladištu - rekla je Mia.

Željela je biti slavna nogometašica, no kao i kod mnogih Slavonaca, želja za boljim životom, normalnim životom, udaljila ju je od snova...

