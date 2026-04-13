Najbolja hrvatska tenisačica je ispala s turnira u Stuttgartu

Najbolje rangirana hrvatska tenisačica Antonia Ružić (WTA - 57.) poražena je u prvom kolu dvoranskog WTA 500 turnira na zemljanoj podlozi u Stuttgartu, a bolja od nje bila je Ruskinja Ljudmila Samsonova (WTA - 21.) sa 6-0, 6-4.

Dvoboj je trajao 76 minuta, a 27-godišnja ruska tenisačica je osvojila prvih devet gemova i dovela 23-godišnju Međimurku na rub suza. No, nije uspjela slomiti Antonijin borbeni duh.

Nakon što je u prvih pet gemova u kojima je bila na početnom udarcu osvojila svega osam bodova, Ružić je u četvrtom gemu drugog seta ostavila Ruskinju bez poena i došla do prvog 'breaka', a onda je i prvi put u meču zadržala servis te smanjila na 2-3.

Ipak, priliku za preokret nije dobila. Ruskinja je zadržala prednost još jednog 'breaka' i sa 6-0, 6-4 izborila plasman u drugo kolo u kojem će joj suparnica Amerikanka Coco Gauff (WTA - 3.), koja je kao druga nositeljica bila slobodna u prvom kolu.