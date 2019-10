'Najbolja ikad' prije Habazin: Srušit ću Lomačenkov rekord

Trenutno sam u fazi karijere gdje ovo može biti moja posljednja prilika da napravim nešto veliko i da promijenim svoj život. Tako da ovo za mene nje samo borba za titulu, doslovno se borim za život, rekla je Ivana Habazin na sučeljavanju sa Claressom Shields prije velike borbe koja će se održati 5. listopada u američkom Flintu gdje će boksačica iz Zlatara imati priliku doživjeti vrhunac karijere.

POGLEDAJTE VIDEO

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Ima boksačica koje vjeruju da me mogu pobijediti, a to je ono što me zaista motivira. To je razlog zbog kojeg ovako naporno radim i spreman se. Želim svima pokazati da sam uistinu vrhunska boksačica. Mogu srušiti Lomachenkov rekord, on je osvojio svjetske titule u tri težinske kategorije u 12 mečeva. Ja ću to učiniti u 10 - rekla je Claressa Shields.

No, američka boksačica je s rekordom od 9-0 u profesionalnoj karijeri, a američki su joj mediji već tepali kako je 'najbolja koja je ikad' stupila u ring. Neporažena Amerikanka ima skor je dvostruka olimpijska pobjednica, dvostruka amaterska svjetska prvakinja, a u srednjoj kategoriji profesionalna je prvakinja po WBA, WBC, IBF i WBO organizacijama. Također, svjetska je prvakinja u supersrednjoj i srednjoj kategoriji, a sad želi biti i u supervelter. To će pokušati napraviti protiv naše Ivane Habazin.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

- Ovaj meč i ova pobjeda će mi donijeti još veće mečeve i još veće honorare. I za mene i za moje protivnice. Želim nastaviti graditi svoju karijeru i svoje ime. Protiv Ivane Habazin idem definitivno na nokaut. Ako je uspijem brutalno nokautirati, to će postati viralno i još će mi dodatno gurnuti karijeru prema vrhu - jasna je Shields.

Borba je na rasporedu 5. listopada, a riječ je o povijesnom meču jer će američka boksačica, pobijedi li Habazin, srušiti rekord Vasyla Lomachenka i Koseija Tanake jer će joj od osvajanja prve do treće titule trebati točno dvije godine, dok je njima trebalo tri godine i deset mjeseci. Hrvatska borkinja tako ima priliku svima pokazati svoje kvalitete i stići do željenog cilja.

- To što se borim ovdje u Flintu je jako bitno za mene. Svi kod kuće su vrlo uzbuđeni radi mene i ovo će biti moj veliki povratak u rodni grad. Muhammad Ali je trenirao ovdje u dvorani u 5. ulici. Kada tamo treniram, osjećam kao da je njegov duh sa mnom. To me tjera da budem još bolja. On je GOAT boksa, a ja sam ženski GOAT - završila je Shields.