Najbolji hrvatski hokejaš: Skalp protiv Ukrajine puno nam znači

Hrvatski hokejaška reprezentacija prije dva dana je došla do velike pobjede protiv Ukrajine (4-2) na Svjetskom prvenstvu Divizije I - skupina B koje se održava u Kaunasu. Koliko je to velik uspjeh, govori činjenica da smo do sad igrali s Ukrajincima četiri puta i svaki put izgubili uz gol razliku 1-25.

- Puno nam znači pobjeda protiv Ukrajine jer smo skinuli skalp reprezentaciji koja je objektivno na papiru bolja od nas, ali smo timskom igrom i dobrom obranom uspjeli pobijediti - rekao nam je naš najbolji igrač Borna Rendulić, koji trenutno brani boje Vityaza iz Podolska te se osvrnuo na nesretni poraz protiv Japana u drugom kolu nakon što su naši hokejaši vodili 3-0, pa izgubili 4-3.

- Protiv Japana smo isto tako igrali odličnu utakmicu, ali nije bilo koncentracije u zadnjih 20 minuta da završimo utakmicu.

"Oklopnicima" su preostale još dvije utakmice do kraja prvenstva. Kako bi izbjegli ispadanje potrebno je pobijediti još barem jednu utakmicu.

- Protiv Rumunjske i Estonije želimo pobijediti jer sa te dvije pobjede imamo šansu za srebro ili broncu, što bi za ovu momčad bio veliki uspjeh - priča Rendulić te dodaje:

- Cilj nam je ostanak u skupini jer s trenutnom kvalitetom koju posjedujemo tu definitivno pripadamo i za sada smo na dobrom putu da ostvarimo to - zaključio je Rendulić, kojeg sutra u 15 sati očekuje utakmica četvrtog kola protiv Estonije dok će snage u zadnjem, petom kolu odmjeriti s hokejašima Rumunjske.

Hrvatska se nakon tri kola nalazi na petom mjestu s jednom pobjedom i dva poraza, od šest momčadi u Diviziji I - skupini B. Pobjednik ove skupine će se preseliti u skupinu A Divizije I, dok će posljednji ispasti u Diviziju II - skupinu A.